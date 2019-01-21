《小圓外傳》參戰電玩展　蒼樹梅角色原畫首度海外展出

記者樓菀玲／台北報導

由Aniplex 發行、f4samurai 開發製作、台灣小萌科技代理的人氣動畫外傳RPG手遊《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》上月於雙平台推出後，憑藉著動畫原作《魔法少女小圓》的高人氣以及精緻的2D Live遊戲畫面、多元角色養成系統與麻倉桃、悠木碧、齋藤千和…等一線聲優獻聲演出吸引台港澳玩家熱烈討論。

官方為回饋玩家們的大力支持，《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》攤位將會於1月25日至1月28日在2019台北電玩展世貿一館登場，除還原遊戲內神濱市及6位角色、小丘比造型扭蛋機外，還首度公開《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》角色原案「蒼樹梅」老師的角色立繪和shaft變身動畫原畫卡， 讓玩家們一飽眼福。此外，現場客製化遊戲角色拍貼機，讓玩家能與喜愛的角色合照留下紀念。

《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》於1月25日至1月28日在台北電玩展世貿一館與廣大玩家見面，攤位以遊戲主視覺絢麗花瓣飛舞的神濱市為主體，首先印入眼簾是斗大的遊戲Logo，而等身大的環彩羽、七海八千代、二葉紗奈、深月菲莉西亞、由比鶴乃以及鹿目圓則帥氣十足的佇立在玩家面前，忠實將遊戲氛圍還原於電玩展。

此次將設置拍照情境、遊戲體驗、小丘比扭蛋機、遊戲設定手繪牆…等攤位內容，不僅將遊戲中元素展示給玩家，更規劃好禮大放送活動(每日限量)，讓前來的玩家皆能沉浸在《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》繽紛華麗的世界。

玩家於《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》服務台向工作人員出示遊戲畫面即可領取集點章一張，只要完成小丘比扭蛋機、角色拍貼機及角色拍照三區的攤位活動即可憑集點章及手章至服務台兌換人物徽章一組（每日限量）。

本次台北電玩展另一亮點則是角色原案「蒼樹梅」老師的角色立繪和shaft變身動畫原畫卡，這也是《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》除日本地區外，台北電玩展是首度於海外展出的地方，包含七海八千代、二葉紗奈、由比鶴乃、曉美焰等手繪線稿一一展現在玩家眼前，玩家透過畫稿，將會更深入瞭解《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》每位角色的誕生起源，也更能感受到遊戲製作組的創作理念及用心。

除上述內容外，每天的舞台活動也是非常精彩，有讓玩家必High的「歐皇V.S.酋長」對決抽卡活動，也有展現是否為鐵粉玩家的「魔法少女拼圖猜角色」活動，此外還邀請了Winds、老皮、小熊…等人氣實況主陪同玩家一起共襄盛舉。

2019台北電玩展《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》展會資訊

展覽時間：2019 年 1 月 25 日（五）至 1 月 28 日（一）10 : 00至18 : 00

展覽地點：臺北世貿展覽一館（臺北市信義路五段 5 號）

攤位號碼：D717