《魔道書7使者》雙作者來台　「流星天龍」翻譯超讚想給日本用

▲《TRINITY SEVEN魔道書7使者》サイトウケンジ（右）、奈央晃徳（左）簽名會現場。

記者樓菀玲／台北報導

自2011年開始在《月刊Dragon》連載，因其高人氣曾推出CD廣播劇、電視動畫、劇場版，更改編成手機遊戲等各種作品，也收獲不少好評的作品《TRINITY SEVEN 魔道書7使者》由輕小說家サイトウケンジ負責腳本、日本漫畫家奈央晃徳作畫，兩位作者應台灣角川之邀首度來台舉辦簽名會。

本作講述男主角春日新為了解開崩壞現象的謎團，並且找回消失在異空間之中的堂妹小聖，前去就讀王立書冊學園。在那裡等著他的是７位神秘少女──這是一部時而正經時而搞笑，以美少女魔道士拯救世界為主題的魔法學園愛情喜劇。本次為回饋多年來讀者的支持，於展場購買漫畫新刊18、19集可獲得簽名資格，動漫節開展當日不到一小時簽名資格就被熱情粉絲們搶購一空。

為了歡迎兩位作者蒞臨台灣，簽名會開場由讀者代表將小熊金莎花束獻給老師，奈央晃徳還幽默地問說小熊看起來好可愛也可以吃嗎，並表示首次來台灣的感想就是台灣的讀者們看起來都好開心又非常活潑，讓他們覺得印象很深刻。

在接下來座談的環節中，サイトウケンジ提到說這部作品每個角色他都喜歡，但自己的理想型是莉賽洛德，因為她看起來很性感但其實是個害羞靦腆的人。而奈央晃徳最喜歡的角色是雅琪歐，因為感覺她很配合不管做什麼玩什麼都會陪著一起。

兩位作者最喜歡在吃飯時討論作品劇情，而關於創造招式的趣事，サイトウケンジ表示非常喜歡台灣翻譯的招式「流星天龍」，甚至想拿回日本用。而奈央晃徳老師在創作時最辛苦的是每天都要努力工作，サイトウケンジ老師分享說每次討論好角色的指定穿著像是浴衣，但往往剛畫好就會被破衣，這是令人非常愉快的事。

讀者提問環節大家非常踴躍的提問，其中關於女主角莉莉絲的發問，サイトウケンジ回答說他覺得這個角色最吸引人的地方是，雖然是同年齡但卻要稱呼莉莉絲為老師，明明看起來很正經，如果男主角稍微強勢一點便會配合做出色色的事，這點他很喜歡。

有趣的是每個角色是特地依照七大罪中最不合的設定去搭配創作，也透露未來男主角會將後宮範圍擴大到所有的女性角色，男性角色也沒問題。此外，編輯還加碼爆料說兩位作者都非常喜歡喝酒，等下活動結束後也會帶他們再去喝，讀者們與兩位作者度過了一段非常愉快又輕鬆的座談時間。

活動最後，兩位作者與讀者進行猜拳送大獎遊戲，送出所有簽繪板後，又加碼在活動背板大掛軸上簽名和繪圖要送給現場粉絲朋友，最大獎在一番廝殺後終於出現優勝者完美結束。活動最後兩位皆表示第一場海外簽名會辦在台灣真的非常開心，也從讀者們身上獲得滿滿的元氣，未來只要粉絲們希望，以後一定會再來台灣跟大家見面。