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免費遊戲依舊霸榜！2018最賺錢遊戲出爐

大逃殺正熱！《要塞英雄》擠下《絕地求生》成最夯PC遊戲。（圖／翻攝官網）

記者周之鼎／台北報導

國外市場調查公司尼爾森旗下的遊戲部門SuperData在近日公開了2018年的遊戲銷售數據報告，可以看出免費遊戲依舊是目前的市場主力，而若以平台來分，手機遊戲所吃下的市場份額目前仍是最高。

2018年中，免費遊戲的市場銷售總額為880億美元（約新台幣2兆6,400億元），這個數字也是再次突破新高。而2018年全球遊戲的銷售總額約為1,100億美元（約3兆3,000億元），其中超過一半（約610億美元）屬於行動平台。而在所有遊戲中，前10名就收進146億美元，2018最賺錢的遊戲就是在歐美爆紅的《要塞英雄》，收入24億美元。不過整體來說，前10名入榜的免費遊戲大多仍以亞洲市場為主。下面將不分平台，列出2018最賺錢的免費以及付費遊戲。

※2018最賺錢免費遊戲

1.《要塞英雄》，約24億美元
2.《王者榮耀》（台灣版：傳說對決），約21億美元
3.《DNF（地下城與勇士）》，約15億美元
4.《QQ飛車》，約14億美元
5.《英雄聯盟》，約14億美元
6.《穿越火線》，約13億美元
7.《Pokemon Go》，約11億美元
8.《Candy Crush Saga》，約10億美元
9.《Fate/Grand Order》，約10億美元
10.《怪物彈珠》，低於10億美元

※2018最賺錢付費遊戲（含DLC收入）

1.《絕地求生》，約10億3500萬美元
2.《FIFA 18》，約8億3000萬美元
3.《碧血狂殺2》，約7億3200萬美元
4.《決勝時刻：黑色行動4》，約6億8900萬美元
5.《俠盜獵車手5》，約5億9300萬美元
6.《決勝時刻：二戰》，約5億3600萬美元
7.《魔物獵人：世界》，約4億6800萬美元
8.《鬥陣特攻》，約4億2600萬美元
9.《FIFA 19》，約4億1500萬美元
10.《絕對武力：全球攻勢》，約4億1400萬美元

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關鍵字：遊戲2018收入榜單

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