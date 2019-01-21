免費遊戲依舊霸榜！2018最賺錢遊戲出爐

記者周之鼎／台北報導

國外市場調查公司尼爾森旗下的遊戲部門SuperData在近日公開了2018年的遊戲銷售數據報告，可以看出免費遊戲依舊是目前的市場主力，而若以平台來分，手機遊戲所吃下的市場份額目前仍是最高。

2018年中，免費遊戲的市場銷售總額為880億美元（約新台幣2兆6,400億元），這個數字也是再次突破新高。而2018年全球遊戲的銷售總額約為1,100億美元（約3兆3,000億元），其中超過一半（約610億美元）屬於行動平台。而在所有遊戲中，前10名就收進146億美元，2018最賺錢的遊戲就是在歐美爆紅的《要塞英雄》，收入24億美元。不過整體來說，前10名入榜的免費遊戲大多仍以亞洲市場為主。下面將不分平台，列出2018最賺錢的免費以及付費遊戲。

※2018最賺錢免費遊戲

1.《要塞英雄》，約24億美元

2.《王者榮耀》（台灣版：傳說對決），約21億美元

3.《DNF（地下城與勇士）》，約15億美元

4.《QQ飛車》，約14億美元

5.《英雄聯盟》，約14億美元

6.《穿越火線》，約13億美元

7.《Pokemon Go》，約11億美元

8.《Candy Crush Saga》，約10億美元

9.《Fate/Grand Order》，約10億美元

10.《怪物彈珠》，低於10億美元

※2018最賺錢付費遊戲（含DLC收入）

1.《絕地求生》，約10億3500萬美元

2.《FIFA 18》，約8億3000萬美元

3.《碧血狂殺2》，約7億3200萬美元

4.《決勝時刻：黑色行動4》，約6億8900萬美元

5.《俠盜獵車手5》，約5億9300萬美元

6.《決勝時刻：二戰》，約5億3600萬美元

7.《魔物獵人：世界》，約4億6800萬美元

8.《鬥陣特攻》，約4億2600萬美元

9.《FIFA 19》，約4億1500萬美元

10.《絕對武力：全球攻勢》，約4億1400萬美元