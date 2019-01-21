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全球最暢銷手遊排名出爐　騰訊成最大贏家

騰訊,王者榮耀,傳說對決（圖／記者樓菀玲攝）

科技中心／綜合報導

根據數據調查公司 Sensor Tower 最新報告指出，截至 2018 年為止，2018 年由騰訊奪下全球最賺錢手機遊戲榜首，其中最大功臣自然是歸功於《王者榮耀》這款遊戲。

除了《王者榮耀》榜上有名之外，其他還有《PUBG Mobile》、以及相關企業所發行的遊戲也在其中，例如 Epic《要塞英雄》、Garena《Free Fire》等等，這些遊戲所帶來的收入，更是讓騰訊一舉躍升全球最賺遊戲發行商。

此外，數據調查公司 App Annie 大膽預測，全球 iOS 以及 Google Play 下載量將會超過 1130 億次，和 2017 年相比較，大約成長了 10%，而用戶的支出也將增加了 20%。

而這些數據也指出了一個現象，印證行動市場依舊還有相當大的成長空間，2018 年全球行動下載收入將會超過 760 億美元（約新台幣 2 兆 3228 億元），其中最大的功臣自然得歸功於手機遊戲，來自手機遊戲的龐大收入，帶動了全球行動市場的大幅成長。

此外，來自非遊戲的應用程式訂閱收入成長，也推動了全球行動市場成長，和過去幾年比起來，現在的用戶也逐漸習慣所謂「訂閱制」服務，也因為如此，這些來自訂閱的收入成為了全球行動市場成長的重要動能之一。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：手機遊戲騰訊

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