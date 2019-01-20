ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

偶像熱力四射！動漫節日本館首日開場擠爆排隊區

記者周之鼎／台北報導

2019台北國際動漫節於盛大展開，「ICHIBAN JAPAN日本館」展區甫一開展即湧入爆量人潮，就是為了搶購今明兩日的舞台區偶像見面會資格卷。其中，「月舞。」與「SQ舞台」兩場演員見面會，在十點就排起長長的人龍，可見其超高人氣。碰巧的是，天適逢其中一位成員的生日，全場粉絲為他舉起生日應援手幅為他慶生，讓他大喊「好感動啊！」。

在日本館舞台區，女團的招牌軟萌魅力同樣不可小覷；率先登場的是，去年八月超高人氣女團「Task have Fun」，三個女孩一上台即用爆發力十足的舞曲開場，點燃現場氣氛；接著登台的是第一次來到日本館的「PUNITAN」，獨自一人演出的她，絲毫不見一絲生澀，呈現與可愛外表不同的動感舞台；在結束「月舞。」與「SQ舞台」第一場見面會後，緊接著帶來表演的「CROWN POP」，帶來了偶像感滿點的夢幻舞台，成員們表演中的一個眼神和微笑，都能帶動台下粉絲的尖叫；今天的最後一組女團，由曾登上武道館開唱的「9NINE」畫上完美句話，她們身著透明感十足的舞台服裝，搭配更為嫻熟的舞台演出，令全場都能感受到她們完美且高水準的自我要求，就連不是粉絲的觀展民眾，都忍不住停下腳步觀賞。

除了偶像外，下午壓軸登場的兩組表演團體也非常精彩。由「忍者熊」劍玉高手和「CROWN POP」的合作舞台也超有看點，後續高手的單人演出，令台下看得目瞪口呆；最後由「妖之鬼狐」帶來以樂團結合動漫歌曲的表演，讓現場動漫迷們一起大合唱，場面超級熱血。

在攤位部分，｢TSUKIPRO OFFICIAL SHOP｣首度販售來自日本原宿店的限定商品，引起許多少女粉絲搶購；另一方面，THE IDOLM@STER（偶像大師）這次除了推出台灣首賣的周邊商品外，還特別開賣特殊包裝的鳳梨酥。「PREMICO」攤位展示許多結合日本傳統工藝的實用動漫周邊，不僅質感媲美精品，低調的外型，一點都不用擔心恥度低。「忍者熊」攤位推出十元夾金蛋遊戲機，只要十塊錢就可以把超可愛的忍者熊周邊帶回家。更優惠的，還有冬祭限定扭蛋攤位，百元就有機會拿走超值大獎，包含PS4和Beats耳機。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：動漫節日本館

推薦閱讀

偶像熱力四射！動漫節日本館首日開場擠爆排隊區

《鬆開繩索》漫畫家緋汰しっぷ初次來台「狂讚台灣小吃」

《黑色沙漠》原廠參戰2019電玩展　《黑沙M》新世界王亮相

人氣耽美漫畫家待緒イサミ帶簽名會獨家神秘禮來台

《Love Live! Sunshine!! 》新作電影4月在台上映

2019台北國際電玩展《TGS電競星光大道》火熱開戰

動漫節開幕首日10萬人潮破紀錄　《點兔》掛軸夯一小時售罄

《工作細胞》聲優長繩麻理亞談新年展望「希望演出更多角色」

《惡魔獵人5》台灣專屬預購特典以及鐵盒珍藏版資訊公開

動漫節搶客出「抽抽樂」奇招　他只花600就抱走PS4

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

孫安佐現身動漫節粉絲搶合拍

動漫節他只花600就抱走PS4

漫畫家緋汰しっぷ狂讚台灣小吃

人氣耽美漫畫家帶神秘禮來台

《黑沙》原廠參戰台北電玩展　

1:1閃電霹靂車在三創

女網友好想找人玩情侶副本！

動漫節日本館首日開場擠爆排隊區

動漫節開幕首日10萬人潮破紀錄

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

最新新聞

動漫節日本館首日開場擠爆排隊區

漫畫家緋汰しっぷ狂讚台灣小吃

《黑沙》原廠參戰台北電玩展　

人氣耽美漫畫家帶神秘禮來台

《Love Live!》新作電影4月在台上映

台北電玩展《TGS電競星光大道》開戰

動漫節開幕首日10萬人潮破紀錄

《工作細胞》長繩麻理亞談新目標

《惡魔獵人5》台灣專屬預購特典公開

動漫節他只花600就抱走PS4

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366