《戀與製作人》開放3D環繞語音功能　每週活躍系統同步登場

記者樓菀玲／台北報導

網石棒辣椒於近日宣布，與疊紙遊戲聯合發行的超人氣戀愛經營手遊《戀與製作人》推出玩家期待已久的3D語音環繞系統及優化更新，而新年活動也預先開跑，玩家不僅可抽取新年戀愛運勢籤，分享更能獲得鑽石紅包。

全新系統「在你身邊」展現出3D立體環繞的效果。玩家於系統中可聆聽來自4位男主角的心動語音，親耳感受男主角的溫暖陪伴，他的聲音將縈繞在玩家耳畔，感受他的屏息和呼吸，彷彿男主角就在你身邊。

《戀與製作人》本次更新同步推出「每週活躍」系統，並將於21日05:00開啟。玩家透過完成每日任務可累積活躍度，每週累積達特定活躍度，將能隨機獲得來自男主角的訊息或動態消息，一點一滴加深和他的親密羈絆。

全新羈絆「許墨‧繾綣樂光」兌換活動18日限時登場，活動期間內玩家凡參與票房爭奪戰達指定次數將可獲得活動道具「麥克風」，累積獲得特定數量的「麥克風」即可兌換「許墨‧繾綣樂光」SR限定羈絆。

隨著農曆新年即將到來，《戀與製作人》搶先推出新年活動。明（18日）起至2月4日，玩家每日可抽取「新年戀愛運勢」和屬於他的新年詩籤，分享籤運後可獲得鑽石紅包，累計抽籤7次還能免費獲得許墨的「在你身邊」語音－「特別的日子」，且活動結束後該語音將無免費獲得途徑！而《戀與製作人》也預告即將推出新年系列活動，讓4位男主角陪伴玩家歡度農曆春節。