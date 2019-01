Garena新手遊《極速領域》與MyMusic合作　打造專屬主題曲

記者樓菀玲/台北報導

台灣大哥大旗下音樂串流服務平台MyMusic今日宣布,率台灣音樂OTT平台之先首度跨足遊戲領域,攜手《Garena》共同打造本年度最受矚目的賽車手遊《Garena 極速領域》。

據了解,MyMusic與《Garena 極速領域》團隊費時數月完成遊戲內音樂播放引擎串接,玩家除了可以享受遊戲時的刺激甩尾,還能暢聽由MyMusic專業編輯團隊嚴格挑選的主題歌單,歌單曲目數更超過150首。

不僅如此,MyMusic更力邀熱愛賽車遊戲的泡泡糖女神愷樂、音樂創作才子J.Sheon擔任《Garena 極速領域》音樂總監,J.Sheon也特別為遊戲創作專屬主題曲《THAT FIRE》,此專屬主題曲即日起可在MyMusic獨家先聽為快,也可在遊戲上線時邊玩邊聽,盡情享受飆速快感。

《Garena》台灣區總經理陳逸軒今日於活動致詞時:「Garena在台灣發行《Garena 傳說對決》及《英雄聯盟》等知名遊戲,創造了最大的線上遊戲平台,擁有大量的年輕玩家。《Garena 極速領域》是《Garena》首款賽車競速手遊,操作簡單、畫面豐富,在預登期間也創下了68萬人次的佳績,除了賽車競速的視覺刺激外,『音樂』也是遊戲中的靈魂元素,《Garena》希望透過這次與MyMusic的合作,讓玩家於遊戲中暢聽自選歌單,滿足對遊戲的渴望及聽覺的享受。」

台灣大哥大新媒體服務副總經理暨台灣酷樂總經理李芃君表示,MyMusic目前註冊會員數近500萬,全站總曲目數較去年成長25%,為台灣知名音樂串流服務平台。市調指出,台灣手機遊戲收入規模達新台幣218億元,位列全球第五,異業合作有望成為台灣音樂串流服務新藍海。

同時《Garena極速領域》鎖定15到23歲的年輕玩家,也與MyMusic主力訴求客層不謀而合。《Garena 極速領域》與MyMusic首度的跨界合作,不僅讓MyMusic接觸到全新手遊族客群,也讓遊戲玩家養成聽MyMusic編輯選樂的習慣,更是唱片公司推廣優質音樂的新方式,創造三贏局面。透過B2C、B2B兩大商業模式雙管齊下,MyMusic今年將力拼新會員成長率達2位數成長。

MyMusic編輯室嚴選的多組流行歌單也是本次合作矚目的焦點,其中「樂力極速奔馳」和「火速穿梭街巷」乃MyMusic力邀之音樂總監「愷樂」、「J.Sheon」的特製歌單。愷樂自信表示自己是賽車手遊界的「神隊友」,對於擔任《Garena 極速領域》音樂總監非常興奮;曾入圍金曲獎的創作才子J.Sheon更特別為《Garena 極速領域》打造專屬主題曲《THAT FIRE》,搭配超洗腦旋律,「承認我是你理想型的模板/唱著R&B把旋律擴散/等我殺掉每個過彎/Don’t race with us you gonna regret」唱出車手競速時的帥氣不羈。《THAT FIRE》今 (10) 日起搶先在MyMusic上架。

截至目前為止《Garena 極速領域》預登人數已超過68萬人,Garena與MyMusic團隊為感謝廣大玩家的支持,今日更宣布將在未來舉辦大型戶外「飆樂派對」,並邀請愷樂、J.Sheon 兩位音樂總監與知名網紅等蒞臨現場跟玩家互動,預登活動也將再加碼抽「飆樂派對」限量入門票券150張。