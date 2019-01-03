和風競技手遊《霹靂無雙》五大英雄強化系統情報解析

記者周之鼎／台北報導

由唯晶數位娛樂研發自營運，大霹靂正版授權，結合AR英雄實境、實時操作、幀同步即時競技的霹靂手機遊戲《霹靂無雙》今（1/3）日官方除透露遊戲上線即將進入最後倒數外，為使期待遊戲的玩家們於遊戲開放後，能搶先英雄進階及快速升等能力，營運團隊釋出遊戲中五大英雄強化「慧根」、「經脈」、「陣圖」、「秘技」及「御靈」系統。

不論在組隊挑戰或單人任務副本中，英雄能力的強化與玩家自身能力的提升，都是相當重要的，在《霹靂無雙》五大英雄強化系統裡，可以同步增加角色攻擊、防禦、氣血能力的就屬「慧根」及「經脈」二系統。想利用「慧根系統」進行能力突破，玩家必須取得一定數量的慧根，透過主線關卡並達成三星挑戰後即可獲得，「慧根系統」共分為11階，每階需點亮10個慧根方可升階，階級越高能力提升則越多。

而身為行走江湖的武林英雄，打通任督二脈方可成為練武奇才，因此「經脈系統」更是能力成長不可或缺的系統之一，「經脈系統」也將依照經絡脈象，分類為「衝脈」、「督脈」、「任脈」、「維脈」、「蹻脈」、「帶脈」六大脈別，不但將依照玩家自身等級的提升依序開啟外，透過副本挑戰中所掉落的經脈奇書、經脈升階卷…等道具，還可於系統中進行「升級」、「升階」來持續提升戰鬥力，而在全經脈升階達到指定條件時，還可利用「共鳴」功能來增加自身攻擊、防禦力的躍進。

「陣圖系統」及「秘技系統」是玩家進入組隊或單挑激鬥戰中，武力輸出的一大助力，要開啟「陣圖系統」，需要通過「刀戟勘魔」挑戰中所獲得的陣圖碎片，才可以解除陣圖封印，當玩家升級陣圖時，不但整體屬性都將同步提高之外，每個陣圖所額外附帶的特殊技能，還能讓玩家攜帶上戰，增加英雄技能施放的數量與配置，提高戰鬥致勝率〭而同樣可以提升副本冒險技能選項的「秘技系統」，將技能依功能的不同區分為七大效果，療傷、閃避、凝氣、瞬移等…玩家可以按上場英雄的屬性或組隊策略來進行搭配，選擇與英雄能力互補或功能變化的技能上戰使用，提高對關卡BOSS的傷害，將英雄殺傷力發揮至極限。





