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《爐石戰記》全明星賽開戰！世界總決賽明年4月登台

記者周之鼎／台北報導

2018《爐石戰記》全明星賽星光登場！台港 8 位人氣選手與全球 8 位菁英聚首臺北和平籃球館，爭奪逾新台幣300萬賽事總獎金與冠軍殊榮。臺北市市長柯文哲今 (12/29) 日親臨現場開賽，用行動支持臺灣電競產業，並為選手獻上祝福。今日的 16 強首戰將由世界冠軍tom60229出戰來自中國的選手XiaoT，明 (12/30) 日上午 11 時將進行八強賽，並於晚間 8 時上演精彩刺激的總決賽。

「感謝來自台灣、香港和國際的 16 位深受玩家喜愛的《爐石戰記》選手遠道而來，為榮耀而戰，更和《爐石戰記》社群一起同樂。」為持續帶給台灣玩家國際級電競賽事體驗，暴雪娛樂台灣/香港/東南亞董事總經理陳博一更藉此機會宣布：「2018《爐石戰記》全球巡迴賽世界總決賽將於明年 4 月 25 日至28日在台北舉辦！」更多賽事與活動細節將於明年初公布。

「非常榮幸《爐石戰記》全球巡迴賽世界總決賽明年將在台北舉辦，也是第一次在亞洲舉辦，更代表台北在電競產業上具備無可比擬的優勢。」台北市長柯文哲表示：「台北市政府秉持『民間先行、政府支持』，且台灣具備良好的硬體環境、優秀選手以及完善的賽事，因此我們不只將電競視為一種運動，更將其作為產業進行看待。」

連續兩天賽事，現場玩家不只能觀賞台港菁英與全球各地頂尖選手的正面對決、享受精彩鬥智，更有機會與自己喜愛的選手近距離互動。現場還販售賽事限定周邊商品與多款暴雪商品，讓粉絲能夠一次蒐集，度過豐富趣味的跨年周末電競派對。

本賽事除來自世界各地的明星選手外，更邀請到活躍於各大國際賽事的知名主播賽評，包含 Frodan、TJ Sanders、Lorinda與本次參加女子表演賽的Jia；中文主播賽評人選也不容小覷，包含主播檯常客廚爹、阿罵、齊力斷金與知名爐石選手山下智久。

為期兩日的激烈賽事將跨平台提供7種語言直播，讓全球玩家零時差掌握精彩賽事；此外，賽事總決賽將於 12 月 30 日 (日) 晚間 8 時於華視無線頻道 (12 台) 同步直播，為《爐石戰記》賽事在台首次登上無線電視台，創下《爐石戰記》電競新里程。
 

關鍵字：爐石戰記電競

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