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2018《爐石戰記》全明星賽即將開賽　全球16位頂尖電競菁英鬥智激戰

2018《爐石戰記》全明星賽將開賽（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

2018《爐石戰記》全明星賽將於 12 月 29 日（六）、 30 日（日）跨年周末連續兩天在臺北和平籃球館閃耀登場，與全球粉絲一同迎接新年；並在 28 日 (五) 晚間由國際女子表演賽為粉絲進行賽前暖身。

全球 16 位頂尖菁英今 (27) 日齊聚台北暴雪電競館進行對戰組合公開抽籤，親自抽出首日的對戰順序與對手；首場賽事將由世界冠軍tom60229出戰來自中國的選手XiaoT。

「今年是2018《爐石戰記》全明星賽在台灣舉行的第三年，很高興有更多熱愛《爐石戰記》的玩家將與我們一起度過令人興奮的三天。」暴雪娛樂台灣/香港/東南亞 發行總監 Amanda Wang表示：「為感謝台港澳玩家的支持，並帶給大家一個國際級電競賽事和難忘的跨年假期，今年《爐石戰記》全明星賽場館規模更大，內容也更加豐富、充滿娛樂性。」

2018《爐石戰記》全明星賽將開賽（圖／記者樓菀玲攝）

《爐石戰記》全明星賽將於 12 月 29 日 (六) 、30日 (日) 登場，首日賽程將由八名台港選手分別迎戰八名國際選手。選手於今 (27) 日親自抽出對戰組合，並全程於《爐石戰記》粉絲團公開直播，詳細對戰組合如下：

暴雪娛樂將於明 (28) 日舉行社群之夜，邀請到四位在《爐石戰記》社群中知名的女性實況主與賽評，包括Jia（菲律賓）、企鵝妹Jinny（韓國）、小雲寶寶（香港）和小魚（台灣）進行國際女子表演賽，美貌、智慧與實力兼具的四位選手，將帶來意想不到的對戰。社群之夜即日起於KKTIX購票網站上開放免費索票，歡迎所有《爐石戰記》玩家到場觀賞女力對決。

2018《爐石戰記》全明星賽將開賽（圖／記者樓菀玲攝）

2018《爐石戰記》全明星賽將開賽（圖／記者樓菀玲攝）

2018《爐石戰記》全明星賽將開賽（圖／記者樓菀玲攝）

2018《爐石戰記》全明星賽將開賽（圖／記者樓菀玲攝）

2018《爐石戰記》全明星賽在台舉行第三年，今年賽事由Google Play冠名贊助，並攜手Under Armour等知名企業，將全明星賽移師臺北和平籃球館。為期三天的活動，除有激烈的賽事對決，更有專屬《爐石戰記》與暴雪周邊商品販售、互動拍照區、精彩表演活動等，提供玩家最棒的跨年周末電競派對與娛樂體驗；同時亦感謝臺北市政府支持電競產業，對此次賽事提供指導與協助。

2018《爐石戰記》全明星賽將開賽（圖／記者樓菀玲攝）

2018《爐石戰記》全明星賽將提供7 種語言直播，賽事總決賽將於 12 月 30 日 (日) 晚上 8 時於華視無線頻道（ 12 台）同步直播；本次賽事將由廚爹、阿罵、齊力斷金與知名爐石選手山下智久擔任中文賽評主播，並邀請活躍於各大《爐石戰記》國際賽事的人氣主播賽評Frodan、TJ Sanders、Lorinda以及Jia擔任英語主播賽評，共同為賽事帶來精闢分析。玩家只要購票並到現場親自為選手加油，即可獲得「勝利的喜悅」限定卡背。

關鍵字：暴雪爐石戰記

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