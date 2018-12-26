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霹靂競技手遊《霹靂無雙》雙平台上線倒數　三大激戰副本解密

手機遊戲,唯晶數位,霹靂無雙（圖／唯晶數位提供）

科技中心／綜合報導

大霹靂正版授權、唯晶數位娛樂研發自營運，耗時2年匠心打造，由60多位專業手遊開發人員及資深霹靂迷，所共組研發的台灣首款霹靂競技手機遊戲《霹靂無雙》，官方在今日搶先宣布《霹靂無雙》雙平台公測進入倒數，開放在即。

並同步邀請各路英雄集結參與遊戲「事前登錄」活動，活動目前已成功號召20萬人次參戰，參與英雄不但可以獲得超人氣霹靂英雄角色，還可優先取得「英雄限定時裝」外，本次官方更將揭開冒險競技模式中特殊的「歷練系統」以及系統中三大英雄鬥陣玩法「異度魔界」、「萬里征途」和「江湖探險」，殺傷力十足的超猛BOSS不但將輪番上陣挑戰玩家極限，Nonstop的英雄對戰、零時差的技能操控，讓你享受一擊千傷的無雙打擊快。

手機遊戲,唯晶數位,霹靂無雙（圖／唯晶數位提供）

擁有多元競技模式及戰鬥玩法的《霹靂無雙》，以競技感滿點的遊戲方式將玩家提升英雄能力與角色養成所需要的重要素材融合在「歷練系統」中，系統又依照不同的英雄鬥陣模式區分為「異度魔界」、「萬里征途」、「江湖探險」三大類，其中以組隊競技為主的「異度魔界」是取得角色強化材料的主要途徑，來自異次元空間的異度魔界，共有300層嚴峻關卡詭異莫測，方位撲朔難覓，參戰方式以三位英雄共組一隊進入挑戰，每次由一位英雄上陣出戰，並可針對關卡的中的BOSS屬性，隨時切換隊伍中的出戰英雄，增加敵軍傷害外，玩家必須於戰鬥啟動後四分鐘內取得勝利，且關卡可不斷向上挑戰，只要擊斃指定BOSS達成任務挑戰者，除了可以得到強化角色所需的御靈石，還有機會獲得稀有的「限定BOSS寶箱」獎勵。

英雄人物養成是提升技能屬性重要的系統之一，而「江湖探險」則是獲取人物養成所需的道具魂石及銅錢之處，玩家可以按自己擁有英雄的數量來執行探險任務，每位英雄每日可進行一次江湖探險，每次探險也都有不同的關卡條件限制，如何選擇最佳英雄角色、如何使角色能力發揮最大效益，利用特殊的英雄搭配取得任務獎勵加成，善用英雄數量進行每日探險，派遣的英雄數越多，獎勵就越豐富，快前往江湖探險能力、獎勵UP。

手機遊戲,唯晶數位,霹靂無雙（圖／唯晶數位提供）

歷練系統中第三項競技模式「萬里征途」，同樣以三位英雄組隊，每次派遣一位英雄上陣挑戰的方式來進行任務，但不同於「異度魔界」中，英雄們每次出戰完成關卡挑戰後，可隨即進行能力回復與修復的遊戲玩法，玩家在通過「萬里征途」關卡戰鬥後，英雄角色將無法進行血量、能力值的恢復，隊伍中的英雄們必須以現有的存血量繼續參與後續的關卡爭鬥，因此共計十關挑戰的「萬里征途」，勝利祕訣著重於戰隊英雄的能力強度和攻坦搭配，除了大大考驗玩家的操作技巧與戰術運用之外，在進入「萬里征途」之前，務必加強英雄鍛鍊，提升角色能力，才能在萬里征途中戰無不勝。

關鍵字：手機遊戲唯晶數位霹靂無雙

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