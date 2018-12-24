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暴雪商城快閃2018《爐石戰記》全明星賽　獨家商品限量開賣

暴雪商城快閃《爐石戰記》明星賽（圖／暴雪提供）

記者樓菀玲／台北報導

2018《爐石戰記》全明星賽進入最後開賽倒數！暴雪商城將同步快閃賽事現場，現場銷售超過30項暴雪娛樂旗下各遊戲週邊商品，並推出消費滿額贈活動，有機會將賽事限定滑鼠墊、《爐石戰記》Well Played抱枕和暴雪經典角色別針帶回家。另外，賽事中、英文主播賽評陣容現已揭曉，8位台灣與全球高人氣主播賽評將為玩家帶來即時賽事轉播與精闢賽況分析。

迎接2018《爐石戰記》全明星賽，暴雪商城將同步快閃賽事現場，現場銷售超過30項暴雪娛樂旗下各遊戲週邊商品，包含《爐石戰記》全明星賽賽事限定T-shirt、帽子、毛巾，《爐石戰記》冒險者後背包、Well Played抱枕，《鬥陣特攻》D.Va抱枕、NERF決戰系列及《魔獸世界》決戰艾澤拉斯記念Tshirt等。

暴雪商城快閃《爐石戰記》明星賽（圖／暴雪提供）

暴雪商城快閃《爐石戰記》明星賽（圖／暴雪提供）

快閃商城同步推出消費滿額贈活動，現場玩家凡於快閃商店單日單筆消費滿新台幣$1,500元，即贈2018《爐石戰記》全明星賽限定滑鼠墊；單日單筆消費滿新台幣$3,000元，即贈《爐石戰記》Well Played抱枕；每日前100名結帳消費者加贈暴雪經典角色別針（以上贈品每日數量有限，送完為止）。快閃商城將於28日、29日、30日前進賽事現場，並僅開放擁有門票玩家選購。

2018《爐石戰記》全明星賽中、英文主播賽評陣容現已公布，中文轉播由玩家熟悉的賽事播報陣容，包含主持廚爹、阿罵及賽評齊力斷金與山下智久，為玩家帶來即時賽事轉播與精闢賽況分析。英文主播賽評則邀請到Frodan、TJ Sanders、Lorinda與Jia等四位經驗豐富且活躍於各大《爐石戰記》國際大型電競賽事的主播賽評，frodan與TJ Sanders更是HCT各季度冠軍賽事主播賽評班底，在玩家社群擁有超高人氣。

暴雪商城快閃《爐石戰記》明星賽（圖／暴雪提供）

本次邀請四位國際知名主播賽評親臨台灣，透過專業賽事播報讓更多國際玩家第一時間享受精彩賽事對決。本次賽事將提供中文、英文、泰文、韓文、波蘭文、葡萄牙文和西班牙文等語言直播，賽事總決賽更將於12月30日晚上8時於華視無線頻道（12台）同步直播。

關鍵字：爐石戰記

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