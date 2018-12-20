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《Pokémon GO》對戰小隊強化功能有BUG　官方緊急搶修中

手機遊戲,Pokémon GO,精靈寶可夢（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 《Pokémon GO》傳出故障，玩家設置在對戰小隊中的寶可夢無法被強化，引發不少玩家抗議。（圖／記者樓菀玲攝）

科技中心／綜合報導

人氣手機遊戲《Pokémon GO》傳出故障，玩家設置在對戰小隊中的寶可夢無法被強化，引發不少玩家抗議，目前官方緊急透過推特發出公告，表示目前正在處理中。

《Pokémon GO》在日前終於正式推出玩家期待已久的「對戰」功能，玩家只要掃描對方的對戰條碼後，就能直接挑戰其他訓練家，而玩家也能藉由強化寶可夢，進而在對戰當中大顯身手，如今卻傳出對戰小隊裡面的寶可夢無法強化的問題，讓不少玩家紛紛抱怨。

根據官方公告指出，開發團隊發現對戰小隊中的寶可夢無法被強化的問題發生，強調「目前正在進行相關改善作業」對於造成玩家的困擾深感抱歉。

官方建議，在問題徹底解決前，玩家必須先將要進行強化的寶可夢自對戰小隊中移除，完成強化後再將牠指派至對戰小隊。

關鍵字：手機遊戲Pokémon GO精靈寶可夢

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