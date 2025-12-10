分析師曝Steam聚集「囤積型玩家」！幻想某天會玩狂買遊戲

記者楊智仁／綜合報導

遊戲產業分析師 Chris Zukowski 先前在報告中直指一項多年來被玩家笑稱、卻始終未被正式點破的現象，Steam 玩家其實是「囤積型玩家」，大量購買、卻從不真正遊玩的行為，早已成為 Steam 生態中的常態。

Zukowski 指出，「令人驚訝的是 Steam 玩家會購買自己根本不會玩的遊戲。」他認為，問題的本質根本不是「時間不夠」，而是 Steam 的使用者構成不同於其他平台，「Steam 讓獨立遊戲能賺錢的原因，是他們聚集了一群超級狂熱的嗜好型玩家，這些人買遊戲並不是為了玩，而是為了收藏。」

他用樂高、模型、毛線編織等社群裡常見的「堆積」現象類比，甚至提到日語中形容囤書不讀的「積ん読（積讀）」，指出 Steam 玩家有著同樣行為模式。根據專家對 Steam 庫存的分析數據，平均玩家有 51.5% 的遊戲從未啟動過一次，Zukowski 認為，這正是 Steam 與 Netflix 最大的差別所在，Valve 成功「創造出無限的未來時間」，一種玩家「也許某天會玩」的幻想。

Zukowski 最後坦承自己同樣是「囤積型玩家」的一員，他的 Steam 遊戲中有三分之二從未玩過，他表示，開發者需要更現實地看待自己的受眾，「不是每一位買你遊戲的人都是死忠粉絲，他們不會加入 Discord、不會 cosplay、不會參加同人創作活動，你的遊戲，很可能只是他們的遊戲堆裡的另一塊磚。」