人氣聲優「伊藤美來」登台北動漫節！歌手10周年盼與粉絲多交流

記者楊智仁／綜合報導

即將在明年迎來歌手出道十周年的日本超人氣聲優「伊藤美來」繼今年11月登場台北台大體育館舉辦的《LisAni LIVE TAIPEI》，現場喊話「希望有機會再來台北」後，相隔四個月即將再次來台，2026年她將首度參加台北最大規模動漫盛事《2026台北國際動漫節》與粉絲相見歡，對此她也表示「希望迎來十周年的時間能跟大家有更多機會交流！」

▼伊藤美來降臨動漫節。（圖／廠商提供）

伊藤美來在2013年為遊戲作品《偶像大師百萬人演唱會！》聲演七尾百合子出道後，以可愛及天真爛漫的聲線開始受到粉絲注意，近年更以飾演《BanG Dream!》的弦巻心以及《五等分的新娘》的中野三玖更加為動漫迷所知。不僅在聲優專業，2016年她在日本古倫美亞唱片發行《泡とベルベーヌ》後正式跨足歌手領域，明年也即將迎來她歌手出道10周年的時刻。

除了為許多膾炙人口的動畫作配音品外，熱愛特攝劇的伊藤美來已經不是第一次在各個場合展現自己的熱情，最初幼稚園時跟著弟弟一起看「假面騎士」的她，沒想到自己也開始迷上系列作品，直到近年還為《假面騎士ZERO-ONE》、《假面騎士REVICE》以及《風都偵探》等作品配音，讓人感到反差的興趣也讓她吸了不少粉絲關注。

「2026台北國際動漫節」將在2026年2月5日至2月9日於台北南港展覽館一館盛大展出，伊藤美來預計登場的「ATC Special Stage 伊藤美來 聲優見面會」將在2月7日下午 14:30 於大會B舞台舉辦，購票者可獲得伊藤美來親筆明信片乙張，門票將於12月6日中午11:00於KKTIX、全家便利商店FamiPort全面啟售，更多詳情請見ATC Taiwan官方臉書專頁。