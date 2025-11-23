ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《逃離塔科夫》「極差體驗」遭狂灌負評　官方急道歉：盡快修復

記者黃冠瑋／綜合報導

由俄羅斯Battlestate Games所開發的撤離射擊遊戲《逃離塔科夫》，長達八年開發如今終於正式上線，然而首發沒多久遊戲就出現大量技術故障、伺服器中斷等問題，讓玩家體驗極差，因而遭到大量負評轟炸。對此官方緊急公告道歉，目前已經在著手修復玩家所遇到問題，不過還需些時日，但會提供玩家相應補償。

▼《逃離塔科夫》首發出現大量技術問題。（圖／翻攝自《逃離塔科夫》Steam）

▲▼《逃離塔科夫》首發出現大量技術問題。（圖／翻攝自《逃離塔科夫》Steam）

根據開發團隊16日技術日誌公告，目前正在修復與Jaeger商人互動錯誤、低解析度道具圖示問題、語言導致教學任務載入失敗，以及與商人互動後導致客戶端卡死bug，其中目前所公開修正項目並非遊戲問題的全部，那些未列出的Bug也會陸續加入後續補丁進行調整。

官方正著手搶救伺服器之餘，《逃離塔科夫》遊戲總監Nikita Buyanov則透露此次為何會造成遊戲出現大量問題原因，其實是在團隊為了準備登陸Steam伺服器上，錯估了預期，比原本存取量大足足十倍，因此認證伺服器與啟動器也承受了四倍的負載，導致系統完全陷入過載狀態，因而衍生出各種技術問題。總監也提到將會擴增伺服器，以此應對開服玩家暴增情形，提升匹配時間。

此外，為了彌補玩家開服所面臨困擾，所有玩家將獲得補償（遊戲內領取）包括Bear Classic套組、USEC Night Patrol套組，若玩家已購買，官方會提供替代的額外獎勵，至於遊戲能否回穩，還需觀察後續改動。另外，Battlestate Games也透露《逃離塔科夫》，未來將會推出主機版本以及DLC等更多相關內容。

關鍵字：逃離塔科夫射擊遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

推薦閱讀

極好評《吸血鬼倖存者》變卡牌遊戲！新作明年出探索地城

《我的幸福婚約》特別篇全三集明年播　聲優喊：甜蜜讓人傻笑

多人服務遊戲再遭打臉　研究指出「全球半數玩家更愛單人闖關」

《Megabonk》拒絕TGA2025提名　承認「並非首秀」網佩服好誠信

《戰慄時空3》粉絲「祈求8年」更新　孤獨滄桑網狂喊：為他推出

Ubisoft延遲財報揭真相「會計錯誤」　季度總收入超標5000萬美元

角川動漫快閃店松菸盛大登場！熱門小說漫畫、四大合影牆集結

《逃離塔科夫》「極差體驗」遭狂灌負評　官方急道歉：盡快修復

Windows 11「代理式AI功能」恐成惡意軟體漏洞　微軟急發警告

米哈遊新作《Varsapura》曝光　與「原神、崩壞」風格巨大反差

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

米哈遊神祕新作《Varsapura》曝光

開發10年遊戲特賣衰撞新硬體發表

Steam新遊戲主機賣多少？

微軟向Windows 11用戶發安全警告

15歲少年求職信盼進遊戲業

《馭天飛行者》比基尼川崎遭下架

多人服務遊戲再遭打臉

《戰慄時空3》粉絲祈求8年更新

角川動漫快閃店松菸盛大登場

Ubisoft延遲財報揭真相「會計錯誤」

最新新聞

《吸血鬼倖存者》變卡牌遊戲

《我的幸福婚約》特別篇全三集明年播

多人服務遊戲再遭打臉

《Megabonk》拒絕TGA2025提名

《戰慄時空3》粉絲祈求8年更新

Ubisoft延遲財報揭真相「會計錯誤」

角川動漫快閃店松菸盛大登場

《逃離塔科夫》極差體驗遭灌負評

微軟向Windows 11用戶發安全警告

米哈遊神祕新作《Varsapura》曝光

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366