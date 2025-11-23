《逃離塔科夫》「極差體驗」遭狂灌負評　官方急道歉：盡快修復

記者黃冠瑋／綜合報導

由俄羅斯Battlestate Games所開發的撤離射擊遊戲《逃離塔科夫》，長達八年開發如今終於正式上線，然而首發沒多久遊戲就出現大量技術故障、伺服器中斷等問題，讓玩家體驗極差，因而遭到大量負評轟炸。對此官方緊急公告道歉，目前已經在著手修復玩家所遇到問題，不過還需些時日，但會提供玩家相應補償。

▼《逃離塔科夫》首發出現大量技術問題。（圖／翻攝自《逃離塔科夫》Steam）

根據開發團隊16日技術日誌公告，目前正在修復與Jaeger商人互動錯誤、低解析度道具圖示問題、語言導致教學任務載入失敗，以及與商人互動後導致客戶端卡死bug，其中目前所公開修正項目並非遊戲問題的全部，那些未列出的Bug也會陸續加入後續補丁進行調整。

官方正著手搶救伺服器之餘，《逃離塔科夫》遊戲總監Nikita Buyanov則透露此次為何會造成遊戲出現大量問題原因，其實是在團隊為了準備登陸Steam伺服器上，錯估了預期，比原本存取量大足足十倍，因此認證伺服器與啟動器也承受了四倍的負載，導致系統完全陷入過載狀態，因而衍生出各種技術問題。總監也提到將會擴增伺服器，以此應對開服玩家暴增情形，提升匹配時間。

此外，為了彌補玩家開服所面臨困擾，所有玩家將獲得補償（遊戲內領取）包括Bear Classic套組、USEC Night Patrol套組，若玩家已購買，官方會提供替代的額外獎勵，至於遊戲能否回穩，還需觀察後續改動。另外，Battlestate Games也透露《逃離塔科夫》，未來將會推出主機版本以及DLC等更多相關內容。