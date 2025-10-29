ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅》猗窩座聲優談配音心境：要讓觀眾相信我是最強的

記者楊智仁／綜合報導

劇場版《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》可說是今年最熱門電影，飾演上弦之三「猗窩座」的聲優 石田彰 接受外媒採訪，暢談再度詮釋這位人氣反派的心境與壓力。

▼猗窩座劇場版再度展現強大。（圖／翻攝自鬼滅推特）▲▼猗窩座劇場版再度展現強大。（圖／翻攝自鬼滅推特）

「要讓觀眾相信——猗窩座真的很強」

石田彰表示，從 2020 年《無限列車篇》至今雖然猗窩座曾於電視動畫登場，但這次久違地再度迎來真正的戰鬥場面。他透露，在錄音時最大的心情是「緊張大於興奮」，並笑言，「像這樣的戰鬥作品敵人夠強才有說服力，所以我心裡一直提醒自己，絕不能讓觀眾懷疑——猗窩座就是最強的。」

「猗窩座的故事，不只是他的故事」

談到觀賞完成後的感想，石田指出，「錄音前我只知道這次會有猗窩座的重要戲份，但讀完劇本後發現，雖然他被大篇幅描寫，故事並非只圍繞他展開，而是融合了多條劇情線。能在一部電影裡看到這麼多角色交錯的故事，真的很豐富。」他進一步提到，《鬼滅之刃》魅力在於角色間錯綜的戲劇性，「無論是鬼殺隊還是鬼族，每個人都有自己的掙扎與故事，彼此交織後形成龐大又動人的世界觀。這是作品最吸引人的地方。」

「我終於理解，為什麼猗窩座會這麼受歡迎」

回憶起接演時的壓力，石田笑說，「一開始大家就告訴我『猗窩座超有人氣喔』，我心想『喂喂，別給我壓力（笑）』。但這次演完後，我好像明白他受歡迎的理由了。」他表示，能再次演出這麼受觀眾喜愛的角色是極為難得的經驗，「身為聲優，我的工作是賦予角色聲音，猗窩座支持者很多，能有機會完整演到最後真的很感謝，至於能否讓大家滿意，就交給觀眾評價了。」

關鍵字：鬼滅

