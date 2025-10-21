ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

百萬實況主「熊抱事件」延燒　Twitch放跑元凶惹眾怒本人心寒

記者黃冠瑋／綜合報導

一年一度線下盛會TwitchCon，日前爆出美國知名實況主Emiru在活動現場遭到陌生男子襲擊、熊抱，甚至意圖強吻引起實況圈譁然。事後更感到心寒的是，當下官方工作人員、保全都冷眼旁觀，並且官方還說謊放跑對方直到經紀人表達強烈不滿，才願做出懲處，種種消極態度讓Emiru表示不會再參加TwitchCon。

▼實況主Emiru熊抱事件引起粉絲憤怒。（圖／翻攝自X／@emiru）

▲▼實況主Emiru熊抱事件引起粉絲憤怒。（圖／翻攝自X／@emiru）

事件發生在美國17日Twitchcon見面會上，根據當時留下影像以及Emiru本人後來實況描述，一名高大雄壯男子突破多層安檢，跨越另一位創作者簽名區域，衝到她面前熊抱、摸臉、甚至試圖強吻，讓她當下大叫，不過幸好她所請的10萬私人保鑣迅速衝過來將男子推開，才沒有讓對方得逞。然而對本人已經造成不必要恐懼，因此許多粉絲開始譴責主辦方沒有做好即時保護，周遭3到4名官方保全還毫無反應。

對此，Emiru更心寒的是，還從在場朋友口中得知那些保全還在事後有說有笑，並且開玩笑表示「我們根本沒看到發生什麼事」。事發後只有Emiru的經紀人和友人上前關心，完全沒有TwitchCon工作人員前來詢問事情經過。此外，官方對外還聲稱「該男子已經當下立刻逮捕」，但Emiru卻表示完全在說謊，當下眼睜睜看著其他保全把該名男子放跑，在報案時警方也說尚未找到該名男子，直到經紀人不斷控訴，後來幾小時才聽說該名男子被抓，並且官方對該名男子懲處原本只是做出「封鎖他的Twitch帳號30天」，也是Emiru施壓官方才改成「永 Ban 帳號，永久禁止參加線下活動」。

另外，Emiru也提到其實此等事情在去年活動上，也有其他實況主遭到襲擊，當時Twitch沒有發布官方聲明，也未主動聯繫他們如何處理，如今舊事重演，再加上官方消極態度，讓Emiru直言根本沒受到保護，換成其他名氣比較小得實況主身上，難以想像後果，因此她強調「這是最後一次參加TwitchCon」，並向其他創作者呼籲未來如果要參加TwitchCon要謹慎評估安全風險。

