百萬實況主「熊抱事件」延燒　Twitch放跑元凶惹眾怒本人心寒

記者黃冠瑋／綜合報導
一年一度線下盛會TwitchCon，日前爆出美國知名實況主Emiru在活動現場遭到陌生男子襲擊、熊抱，甚至意圖強吻引起實況圈譁然。事後更感到心寒的是，當下官方工作人員、保全都冷眼旁觀，並且官方還說謊放跑對方直到經紀人表達強烈不滿，才願做出懲處，種種消極態度讓Emiru表示不會再參加TwitchCon。
▼實況主Emiru熊抱事件引起粉絲憤怒。（圖／翻攝自X／@emiru）
事件發生在美國17日Twitchcon見面會上，根據當時留下影像以及Emiru本人後來實況描述，一名高大雄壯男子突破多層安檢，跨越另一位創作者簽名區域，衝到她面前熊抱、摸臉、甚至試圖強吻，讓她當下大叫，不過幸好她所請的10萬私人保鑣迅速衝過來將男子推開，才沒有讓對方得逞。然而對本人已經造成不必要恐懼，因此許多粉絲開始譴責主辦方沒有做好即時保護，周遭3到4名官方保全還毫無反應。
對此，Emiru更心寒的是，還從在場朋友口中得知那些保全還在事後有說有笑，並且開玩笑表示「我們根本沒看到發生什麼事」。事發後只有Emiru的經紀人和友人上前關心，完全沒有TwitchCon工作人員前來詢問事情經過。此外，官方對外還聲稱「該男子已經當下立刻逮捕」，但Emiru卻表示完全在說謊，當下眼睜睜看著其他保全把該名男子放跑，在報案時警方也說尚未找到該名男子，直到經紀人不斷控訴，後來幾小時才聽說該名男子被抓，並且官方對該名男子懲處原本只是做出「封鎖他的Twitch帳號30天」，也是Emiru施壓官方才改成「永 Ban 帳號，永久禁止參加線下活動」。
另外，Emiru也提到其實此等事情在去年活動上，也有其他實況主遭到襲擊，當時Twitch沒有發布官方聲明，也未主動聯繫他們如何處理，如今舊事重演，再加上官方消極態度，讓Emiru直言根本沒受到保護，換成其他名氣比較小得實況主身上，難以想像後果，因此她強調「這是最後一次參加TwitchCon」，並向其他創作者呼籲未來如果要參加TwitchCon要謹慎評估安全風險。
hello everyone, I am okay and thank you for all of the kind messages, sorry I cannot respond to them all ????— emi ⭐️ (@emiru) October 18, 2025
Yesterday, the man who assaulted me was allowed to cross multiple barriers at twitchcon and even in front of another creators meet and greet to grab me and my face and try…
讀者迴響