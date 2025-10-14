ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《戰地風雲6》首發上線飆破74萬　營收30億擊敗強作《Apex》

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲》系列，歷經《戰地風雲2042》上市失利後，如今最新作《戰地風雲6》10日登場後便引爆全球。上線1小時玩家同時上線巔峰值就已經逼近75萬人，一舉突破系列最佳紀錄，營收更是成功斬獲30億，成為目前Steam付費遊戲榜上排名第3名，首發成績直接超越強作《Apex英雄》。

▼《戰地風雲6》首發創74萬同時上線新紀錄。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

▲▼《戰地風雲6》首發創74同時上線新紀錄。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

根據外媒報導，關於《戰地風雲6》各種資訊早在先前就一直不斷被爆出，像是不加入「光線追蹤」、「戰術衝刺」、「地圖年更化」、「武器平衡」等，都成功吸引無數玩家討論。如今遊戲已在10日正式上線，一上市便讓整個伺服器呈現癱瘓狀態，不少玩家都分享各種排隊登入畫面，對此根據SteamDB顯示，《戰地風雲6》開服後Steam同時上線玩家人數最高巔峰瞬間就突破747,440人，甚至快要直逼首發75萬紀錄。

如此恐怖戰績，直接成為Steam目前最受歡迎遊戲第三名，超越強作《Apex英雄》，並且僅輸給《CS2》、《Dota2》，更是前五名中唯一的付費遊戲，寫下Steam 歷史同上紀錄第14名。對此，遊戲首席製作人David Sirland先前就已經信心喊話，「經歷數月無數次宣傳與玩家反饋，已做好了萬全準備，迎接玩家們的到來」。

另外，根據遊戲市場分析公司Alinea Analytics分析師Rhys Elliott指出，《戰地風雲6》首日銷售已經突破 180 萬套，創造了超過 1億美元的收益（相當於新台幣30億），而這樣收益已經成功超越EA先前預估目標，這也意味著《戰地風雲》系列可說是重新復活，讓先前《戰地風雲2042》上市失利後成功谷底反彈，也成功威脅到11月即將上市的《決勝時刻：黑色行動7》。
 

關鍵字：戰地風雲槍戰EA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【玩哏玩到立法院】李坤城見王世堅上台「委員可以從從容容」

推薦閱讀

荒川弘《黃泉使者》明年連播兩季度！《鋼鍊》同陣容網超期待

《鏈鋸人 蕾潔篇》賣破50億日圓！提前一個月達標...動員300萬人

爆料稱新Xbox比PS6更強更貴　「主機＋PC混合」重塑遊戲市場

《戰地風雲6》首發上線飆破74萬　營收30億擊敗強作《Apex》

索尼效仿Steam開啟「遊戲評價」　玩家歡呼：自由負評來了

駭客稱入侵任天堂？秀大量資料夾截圖...組織近期攻擊紀錄曝光

網抽中《鬼滅》一番賞大獎　竟被機場安檢攔下...現場展示模型

年度教練Chawy談冠軍之路「CFO是家人」　享受世界賽盼拿回失去東西

10月必看動畫推薦！10年《我英》最終季、《間諜家家酒》黃昏童年

日本熊攻擊頻傳！新番出現「請勿與熊戰鬥」標語　網：第一次見

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

網抽中《鬼滅》一番賞被機場安檢攔下

新番出現「請勿與熊戰鬥」標語

Steam玩家嘆無法繼承父帳號遺產

索尼效仿Steam開啟遊戲評價

《魔戒》爆新作遊戲

Xbox漲價連前創辦人都不挺

爆料稱新Xbox比PS6更強更貴

駭客稱入侵任天堂？秀大量資料夾截圖

《數碼寶貝物語》新作獲極好評

羚邦新番一次看：《我英》最終季

最新新聞

荒川弘《黃泉使者》明年連播兩季

《鏈鋸人 蕾潔篇》賣破50億日圓

爆料稱新Xbox比PS6更強更貴

《戰地風雲6》首發上線飆破74萬

索尼效仿Steam開啟遊戲評價

駭客稱入侵任天堂？秀大量資料夾截圖

網抽中《鬼滅》一番賞被機場安檢攔下

年度教練Chawy談冠軍之路「CFO是家人」

10月必看動畫推薦！

新番出現「請勿與熊戰鬥」標語

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366