《戰地風雲6》首發上線飆破74萬　營收30億擊敗強作《Apex》

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲》系列，歷經《戰地風雲2042》上市失利後，如今最新作《戰地風雲6》10日登場後便引爆全球。上線1小時玩家同時上線巔峰值就已經逼近75萬人，一舉突破系列最佳紀錄，營收更是成功斬獲30億，成為目前Steam付費遊戲榜上排名第3名，首發成績直接超越強作《Apex英雄》。

▼《戰地風雲6》首發創74萬同時上線新紀錄。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

根據外媒報導，關於《戰地風雲6》各種資訊早在先前就一直不斷被爆出，像是不加入「光線追蹤」、「戰術衝刺」、「地圖年更化」、「武器平衡」等，都成功吸引無數玩家討論。如今遊戲已在10日正式上線，一上市便讓整個伺服器呈現癱瘓狀態，不少玩家都分享各種排隊登入畫面，對此根據SteamDB顯示，《戰地風雲6》開服後Steam同時上線玩家人數最高巔峰瞬間就突破747,440人，甚至快要直逼首發75萬紀錄。

如此恐怖戰績，直接成為Steam目前最受歡迎遊戲第三名，超越強作《Apex英雄》，並且僅輸給《CS2》、《Dota2》，更是前五名中唯一的付費遊戲，寫下Steam 歷史同上紀錄第14名。對此，遊戲首席製作人David Sirland先前就已經信心喊話，「經歷數月無數次宣傳與玩家反饋，已做好了萬全準備，迎接玩家們的到來」。



另外，根據遊戲市場分析公司Alinea Analytics分析師Rhys Elliott指出，《戰地風雲6》首日銷售已經突破 180 萬套，創造了超過 1億美元的收益（相當於新台幣30億），而這樣收益已經成功超越EA先前預估目標，這也意味著《戰地風雲》系列可說是重新復活，讓先前《戰地風雲2042》上市失利後成功谷底反彈，也成功威脅到11月即將上市的《決勝時刻：黑色行動7》。

