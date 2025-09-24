美國安全部把抓移民比作抓寶可夢？網狂標任天堂法務：告他們

記者楊智仁／綜合報導

美國國土安全部（DHS）近日在社群平台上發布「寶可夢圖片及影片」來宣傳移民取締與海關執法局（ICE）的突襲行動，引發粉絲強烈反彈，許多人標記任天堂與寶可夢公司，呼籲他們採取行動。

DHS 在推特官方帳號上發布一段影片，內容包含聯邦探員的突襲與逮捕畫面，搭配《寶可夢》動畫的主題曲，並插入小智片段，影片標語寫著「Gotta catch ’em all」（抓住他們全部），甚至將嫌犯大頭照改造成「寶可夢卡牌」形式。美國海關與邊境保護局（CBP）的官方帳號還跟進開玩笑，稱皮卡丘是「邊境巡邏隊最新的成員」。

這段將逮捕畫面與動畫結合的宣傳影片立刻引發眾怒，寶可夢粉絲則罕見地呼籲任天堂與寶可夢公司提起法律行動，要求保護版權與形象，「我們需要把全世界的能量集中起來，讓任天堂和寶可夢公司告爆國土安全部，因為他們未經授權使用寶可夢的視覺素材！」還有粉絲呼籲大家直接向任天堂法務部門檢舉侵權。