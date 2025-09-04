ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Switch2電池再傳「耗電極兇」　玩家自救無效求任天堂調查

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂新主機Switch 2自發售以來就成為遊戲圈矚目焦點，期間卻是傳出不少災情，像是「釘穿螢幕」、「膨脹掀蓋」、「戶名不妥」、「二手鎖機」等問題。近日又有玩家抱怨主機電池「耗電極凶」引起許多玩家共鳴，並且睡眠模式下停止更新仍無法減緩耗電，紛紛希望任天堂可以就此展開調查。

▼ 任天堂Switch2電池再傳「耗電極凶」 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

隨著任天堂新主機Switch 2上市近兩個月，期間雖然出現許多問題，讓許多玩家感到頭痛，但在銷售上仍然斬獲7週賣破600萬台佳績。然而其中許多設計仍是遭到不斷批評，像是遊戲鑰匙卡喪失實體保存意義。

沒想到近日又有玩家發起討論Switch 2電池耗電問題，其中指出Switch 2電池續航非常糟糕，在沒玩遊戲情況下，兩天電量就會消耗殆盡，並且改為睡眠模式下已經減緩程式耗電也沒辦法完全解決此問題，回顧初代Switch在這方面有著天壤之別差距，無論是在遊戲時還是在睡眠時，它的電池壽命都非常長，而且幾乎不會耗電，讓玩家不禁好奇究竟是何原因，讓電池耗電如此之快，並希望任天堂能對此展開調查。

消息一出後迅速引起不少玩家共鳴，有人表示，「也遇到同樣的問題，在關閉了自動更新後，讓它處於飛航模式，並且沒有運行任何遊戲，但三天后Switch 2仍然因為沒電自動關機」、「這續航完全不行」、「上週充過電，就再也沒碰，明天也出國，從抽屜拿出帶著，結果完全沒電，真是荒謬差點以為故障」、「現在有點後悔太早買Switch 2，希望任天堂可以調查一下」。

胡瓜鼓勵小禎減肥「豪給380萬」　罕說心裡話：很驕傲！

