ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《柯南》劇場版超特報「風之女神」主場！澤城美雪接棒已故前輩獻聲

記者楊智仁／綜合報導

日本超人氣動畫《名偵探柯南》宣布最新劇場版 M29 正式啟動，除了釋出超特報預告外，也確定由「澤城美雪」接替去年辭世的「田中敦子」，擔任神奈川縣警白馬摩托車小隊長「萩原千速」 的新任聲優，消息一出引發粉絲關注。

《名偵探柯南》漫畫自 1994 年連載至今，累計發行量已突破 2.7 億冊，動畫播出集數超過 1100 集，持續展現長青魅力。今年上映的第 28 部劇場版《獨眼的殘像》票房高達 146 億日圓，並創下連續三年突破百億票房、連續兩年動員超過一千萬人次的空前紀錄。《獨眼的殘像》片尾公開的第 29 部「超特報」影像中，可見摩托車奔馳於高速公路、白羽飄落，以及毛利蘭一句「風之女神啊…」，令觀眾早早猜測下一部作品將以萩原千速為核心角色。此次官方正式宣布澤城美雪登場，讓外界期待升溫。

▲▼柯南。（圖／翻攝自推特）

澤城美雪在聲明中表示，對前輩田中敦子懷有深厚敬意，並坦言為了更好詮釋角色，曾嘗試考取重型機車駕照，但因無法將傾倒的車輛扶起而作罷，最後決定從肌力訓練開始。她強調將竭盡全力讓觀眾愛上「有聲音的千速」，並期待能在電視與劇場版中與粉絲見面。同時，官方把原本僅限劇院播放的「超特報」影片正式公開於網路，粉絲普遍認為這部新作勢必將延續票房佳績，成為《名偵探柯南》系列的新焦點。

▲▼柯南。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：柯南

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

推薦閱讀

《柯南》劇場版超特報「風之女神」主場！澤城美雪接棒已故前輩獻聲

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》Switch 2宣傳片亮相！分割畫面極限激戰

Nike聯手《遊戲王》推「真紅眼黑龍」T恤！一秒變身城之內

角川高層談海外策略：動畫像壽司、2028前每年創造7000件IP

《藥師少女的獨語》快閃店湧人潮！3米貓貓、6大宮廷區直擊

《葬送的芙莉蓮》第二季明年播　日本戲院五階段回顧首季旅程

Atari接手Ubisoft五款經典IP　《奮勇求生》復活有望重新再出發

《刺客教條幻象》免費DLC曝光　探索沙國千年綠洲「埃爾奧拉」

《戰地風雲2042》下殺銅板祭終末　狂吸7萬粉回鍋解新作獎勵

24.5萬氣質正妹進軍實況圈　超兇生活照曝光：來看看我底蘊！

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《柯南》劇場版超特報「風之女神」主場

Nike X 遊戲王推「真紅眼黑龍」T

《七龍珠 電光炸裂》Switch 2宣傳片

《戀與深空》應援企劃爭議再起

《葬送的芙莉蓮》第二季明年播

《藥師少女的獨語》快閃店湧人潮

24.5萬氣質正妹進軍實況圈

《刺客教條幻象》免費DLC曝光

《鬼滅之刃》雷之兄弟一番賞開抽

角川高層談海外策略：動畫像壽司

最新新聞

《柯南》劇場版超特報「風之女神」主場

《七龍珠 電光炸裂》Switch 2宣傳片

Nike X 遊戲王推「真紅眼黑龍」T

角川高層談海外策略：動畫像壽司

《藥師少女的獨語》快閃店湧人潮

《葬送的芙莉蓮》第二季明年播

Atari接手Ubisoft五款經典IP

《刺客教條幻象》免費DLC曝光

《戰地風雲2042》下殺銅板祭終末

24.5萬氣質正妹進軍實況圈

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366