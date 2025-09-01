《柯南》劇場版超特報「風之女神」主場！澤城美雪接棒已故前輩獻聲

記者楊智仁／綜合報導

日本超人氣動畫《名偵探柯南》宣布最新劇場版 M29 正式啟動，除了釋出超特報預告外，也確定由「澤城美雪」接替去年辭世的「田中敦子」，擔任神奈川縣警白馬摩托車小隊長「萩原千速」 的新任聲優，消息一出引發粉絲關注。

《名偵探柯南》漫畫自 1994 年連載至今，累計發行量已突破 2.7 億冊，動畫播出集數超過 1100 集，持續展現長青魅力。今年上映的第 28 部劇場版《獨眼的殘像》票房高達 146 億日圓，並創下連續三年突破百億票房、連續兩年動員超過一千萬人次的空前紀錄。《獨眼的殘像》片尾公開的第 29 部「超特報」影像中，可見摩托車奔馳於高速公路、白羽飄落，以及毛利蘭一句「風之女神啊…」，令觀眾早早猜測下一部作品將以萩原千速為核心角色。此次官方正式宣布澤城美雪登場，讓外界期待升溫。

澤城美雪在聲明中表示，對前輩田中敦子懷有深厚敬意，並坦言為了更好詮釋角色，曾嘗試考取重型機車駕照，但因無法將傾倒的車輛扶起而作罷，最後決定從肌力訓練開始。她強調將竭盡全力讓觀眾愛上「有聲音的千速」，並期待能在電視與劇場版中與粉絲見面。同時，官方把原本僅限劇院播放的「超特報」影片正式公開於網路，粉絲普遍認為這部新作勢必將延續票房佳績，成為《名偵探柯南》系列的新焦點。