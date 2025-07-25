Netflix公布2025上半年熱門動畫　《坂本日常》登頂成黑馬代表

記者楊智仁／綜合報導

Netflix 近年來在動畫內容上的選擇愈趨成熟，在全球能見度與影響力持續擴大，根據最新發布 2025 上半年觀看參與報告動畫觀看數持續攀升，而《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》更以驚人 2440 萬次觀看，奪下 2025 上半年平台最受歡迎動畫寶座。

▼《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》。（圖／翻攝自Netflix）

根據外媒報導，Netflix 公開的數據中《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》以 2440 萬觀看次數居冠，超越《惡魔獵人（Devil May Cry）》的 1800 萬次、《藥師少女的獨語 第一季》的 780 萬次以及《膽大黨》的 750 萬次、，這個結果出乎不少人的意料，因為相比其他經典改編或話題新番，《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》在評論層面雖不一定佔優，卻明顯在全球觀眾心中擁有更高黏著度與吸引力。

【2025 上半年 Netflix 最受歡迎動畫排行榜】

《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》： 2440 萬

《惡魔獵人（Devil May Cry）》： 1800 萬

《肌肉魔法使》：790 萬

《藥師少女的獨語 第一季》：780 萬

《膽大黨 第一季》：750 萬

《我獨自升級 第一季》：740 萬