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《傳說對決》主播賽評「APL賽前分析」　喊話ANK：不要屈就第四！

記者蘇晟彥／曼谷報導

《傳說對決》APL 2025最後舞台將在19、20日正式開打，GCS賽區由ANK、FW兩支隊伍殺進四強，主播、賽評也非到泰國比賽現場播報，要用來自GCS賽區的熟悉聲音替選手應援。對此，按照慣例在賽前會邀請到現場的四位主播、賽評進行四強大預測，面對ANK從外卡打進到四強都給出高度讚賞，邊緣更坦言「不想看到他們只有四強，希望他們能更進一步取得佳績證明自己！」

▼主播Raby、阿寒及賽評DDISK、邊緣來到曼谷現場進行賽事播報，並給出自己心中的四強排名預測。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 傳說對決,FW,ANK 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Raby 四強排名預測FW>ANK>BRU>EA
面對已經成為慣例的賽前訪問，Raby還是準備了一疊厚厚的資料，做出自己的「私心預測」跟比賽亮點整理，在排名方面會希望是FW>ANK>BRU>EA，希望這次可以囊括冠亞軍回到GCS賽區，她說，自己在觀察比賽上，會著重在FW的打野、凱撒路上的配合，這是他們比其他隊伍多的優勢，這兩邊的配合非常穩定。此外，Raby也提到雖然煜翔並沒有時常拿到MVP的鼓勵，但其實他在FW是不可忽視的角色，在會戰中時常透過好的站點替隊伍拿下巨大優勢。但在隱憂部分，則是中輔時常會拿出工具人的角色，在這次系列賽事中輔助政澤也出現滿多次站點失誤，因此需要格外注意。

在ANK方面，她也讚賞這次在APL的表現已經十分亮眼，主要是TAO（陶陶）第一次參加國際賽卻沒有軟手，而且在賽場上有很多精彩表現，而ANK擅長用野凱入野騷擾，造成對方壓力外也能讓自家穩定發育，這是她觀察到ANK在賽場上滿細膩的地方。

最後在EA，她認為打野位的NBANK是需要注意的位置，EA在這次的比賽中許多突破口都是由他打出，所以也提醒ANK在今天的四強賽事中要緊盯他的動向，讓突破口縮小，Raby也說，其實ANK對上EA是很有機會拿下勝利，就單純看誰能將失誤縮小、優勢放大，就會成為致勝的關鍵。

DDISK 四強排名預測BRU>FW>EA>ANK
在DDISK部分，雖然官方的預測環節給出FW奪下冠軍，但他給出的排名則是BRU>FW>EA>ANK，他解釋，但依照目前的戰力排行看起來是這樣，但私心還是希望FW會奪下最終冠軍。而他也將四支隊伍的特性做出解析，他認為FW、BRU跟ANK、EA其實像是兩個不同打法的隊伍，FW、BRU都是中路自己玩、野輔不太幫忙的情況，所以決勝點就在中路的對拼上，但目前看下來BRU Nunu給出的宰制力很強，因此如果FW能將一些問題給解決，在對上BRU就會有很大贏面，但他也點出，FW在這幾年的線下賽狀況有逐漸進步，BRU則在國際賽的最後舞台時很常落漆，因此這邊也市值得觀察的一點。

在EA、ANK方面，DDISK則認為兩隊的打野都是需要觀察的對象，ANK的立挺、EA的NBANK都是上限很高，但下限同樣深不見底的，如果在這次對決中能很穩定的發揮上限，但拿下比賽的勝利機率就會提高，但從實際面來看，自己比較看到NBANK的發揮，認為他們贏下勝利的機會稍大。最後他也提醒，這次ANK這個組合第一次到國際賽，尤其是在RPL賽區的主場，在這個沒有主場優勢的狀況下，能不能沒有觀眾的壓力這部分就看ANK要如何應對了。

▲▼

阿寒 四強排名預測BRU>FW>ANK>EA

在賽前預測將冠軍給到ANK的阿寒，在賽前訪時則將順序調整成BRU奪下冠軍，ANK拿到第三，但他解釋，這是依照實際的狀況進行排名，但ANK從外卡到現在的驚人表現，讓他想要去相信「或許有那麼一絲機會」，尤其是在Hanzo下來中路後，讓ANK整體的狀況提升，有了更多可能性，這是他選擇相信ANK的地方。

邊緣 四強排名預測ANK>FW>EA>BRU

最後在邊緣部分，曾經是選手的他坦承這個排名「非常私心」，ANK是因為在這次賽場上的表現，讓他想要相信這支隊伍，而雖然知道BRU絕對不可能第四名（從賽制上BRU已經保底第三），但由於自己在選手的時候從來沒有贏過BRU，所以在預測上就是想要把他們排在最後面，此話一出立刻讓在場的主播賽評一起大笑。

在接下來兩個關鍵的Match上，他指出FW非常仰賴教練林口的B/P，他B/P的多樣性往往能讓FW走到BO7的第六、第七把，而對上BRU最大的關鍵還是能不能扛著NUNU激進的打法，但隱憂也是中路政澤、凱撒路奶綠在這幾次的表現有一些站點失誤，這是需要去調整的地方。

在ANK對上EA方面，他則認為ANK的優勢更大，在先前對上BRU時是因為中路NUNU的壓力太大，Hanzo無法扛著壓力才會被4：0輾過去，但EA大多圍繞在凱撒路的SRY進攻，因此只要ANK能打穩，就可以順利將比賽勝利拿到手。

最後，問到四位主播、賽評對於ANK這次成為「外卡傳奇」，四位都一致給出關鍵真的在於Hanzo下來當選手身上，雖然剛回歸賽場時，許多人都擔心在操作上可能完全跟不上年輕選手，確實在剛上場時也有這樣的狀況發生，但事實證明Hanzo在最基本的操作還是存在，但更重要的是能夠替ANK帶來「主控」的核心，邊緣更喊話ANK，千萬不要認為四強就好，希望可以繼續突破，拿到更好的成績，向所有粉絲、觀眾證明你們就是一隻強勁的隊伍。

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