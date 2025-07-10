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任天堂多方策略奏效！外媒曝Switch 2黃牛開始賠本賣

記者楊智仁／綜合報導

每次只要遊戲新機問世，連帶就會衍生黃牛哄抬物價等問題，而隨著 Switch2 於各地上市也面臨此種處境，不過這次任天堂的處理可說是煞費苦心，多種策略齊發讓黃牛無利可圖，根據外媒報導，日本黃牛已經開始出現降價出售的情況。

▼日本黃牛已經開始出現降價出售的情況 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Switch 2 的上市可說是今年最大話題，如此高人氣自然也會衍生黃牛泛濫問題，對此任天堂先前就宣布與二手拍賣平台合作，針對在「Mercari」、LINE Yahoo旗下的「Yahoo！拍賣、Yahoo！市場」，以及樂天集團的「Rakuma」等服務中，違反使用條款的不當上架行為，將進行主動下架處理。

除此之外，任天堂還做二次防止措施，此次購買的 Switch 2 如果之後需要維修，必須提供當初購買的憑證 ( 發票等證明 )，才能在任天堂日本官方維修服務處申請保固維修，這些收據往往包含黃牛個人資料與敏感資訊，自然不會交給買家。目前根據 Mercari 上幾筆交易紀錄，日文版限定主機出現低於 60,000 日圓售價，其中一筆甚至以 57,000 日圓成交，若扣除平台手續費、運費幾乎是虧錢在賣。

關鍵字：Switch 2

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