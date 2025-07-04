UNIQLO「鬼滅之刃、航海王」集合！九柱到齊、蛋頭島篇服飾亮相

記者楊智仁／綜合報導

進入暑假，全球服飾零售品牌UNIQLO精選多部跨世代的大師級作品，以多款備受關注的UT系列，喚起不同世代哈日族滿滿悸動與回憶。隨著風靡全球的人氣動畫《鬼滅之刃》最新劇場版即將上映，UNIQLO同步推出全新聯名UT系列，號召粉絲一起熱血應援鬼殺隊，《ONE PIECE 航海王》憑藉著宏大世界觀吸引眾多粉絲，本次UNIQLO精選電視動畫最新《蛋頭島篇》，洗鍊設計描繪魯夫一行人在全新島嶼上驚心動魄的刺激冒險。

鬼殺隊再次出動！最新《鬼滅之刃》劇場版UT系列九柱全員集合

以華麗戰鬥畫面與動人故事紅遍全球的動畫《鬼滅之刃》，最新篇章《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》即將上映，UNIQLO同步推出最新聯名UT系列，不僅精選主角炭治郎與妹妹禰豆子相擁圖騰，展現動人手足情誼，更有同期夥伴我妻善逸搭配胸前閃電設計，以及九柱全員集合的熱血畫面，全系列共推出男女適穿4款短袖T恤，7/7於全台UNIQLO店舖與網路商店重磅登場。歡慶全新鬼滅之刃UT系列上市，凡單筆消費含該系列UT一件，即有機會獲得電影早場優惠券一張。

全新篇章《蛋頭島篇》穿上ONE PIECE UT系列邁向偉大航道

深受大小朋友喜愛的《ONE PIECE 航海王》隨著電視動畫進入全新篇章《蛋頭島篇》，魯夫率領的草帽海賊團也即將面對更多未知的挑戰與冒險，精彩故事更是本作邁向最終章的鋪墊。UNIQLO以嶄新篇章為主題，推出四款系列T恤，將故事情節透過簡潔設計融入其中，將於7/18販售，邀請粉絲一起邁向偉大航道。