ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

UNIQLO「鬼滅之刃、航海王」集合！九柱到齊、蛋頭島篇服飾亮相

記者楊智仁／綜合報導

進入暑假，全球服飾零售品牌UNIQLO精選多部跨世代的大師級作品，以多款備受關注的UT系列，喚起不同世代哈日族滿滿悸動與回憶。隨著風靡全球的人氣動畫《鬼滅之刃》最新劇場版即將上映，UNIQLO同步推出全新聯名UT系列，號召粉絲一起熱血應援鬼殺隊，《ONE PIECE 航海王》憑藉著宏大世界觀吸引眾多粉絲，本次UNIQLO精選電視動畫最新《蛋頭島篇》，洗鍊設計描繪魯夫一行人在全新島嶼上驚心動魄的刺激冒險。

▲▼ 鬼滅+航海王。（圖／UQ提供）

鬼殺隊再次出動！最新《鬼滅之刃》劇場版UT系列九柱全員集合

以華麗戰鬥畫面與動人故事紅遍全球的動畫《鬼滅之刃》，最新篇章《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》即將上映，UNIQLO同步推出最新聯名UT系列，不僅精選主角炭治郎與妹妹禰豆子相擁圖騰，展現動人手足情誼，更有同期夥伴我妻善逸搭配胸前閃電設計，以及九柱全員集合的熱血畫面，全系列共推出男女適穿4款短袖T恤，7/7於全台UNIQLO店舖與網路商店重磅登場。歡慶全新鬼滅之刃UT系列上市，凡單筆消費含該系列UT一件，即有機會獲得電影早場優惠券一張。

▲▼ 鬼滅+航海王。（圖／UQ提供）▲▼ 鬼滅+航海王。（圖／UQ提供）

全新篇章《蛋頭島篇》穿上ONE PIECE UT系列邁向偉大航道

深受大小朋友喜愛的《ONE PIECE 航海王》隨著電視動畫進入全新篇章《蛋頭島篇》，魯夫率領的草帽海賊團也即將面對更多未知的挑戰與冒險，精彩故事更是本作邁向最終章的鋪墊。UNIQLO以嶄新篇章為主題，推出四款系列T恤，將故事情節透過簡潔設計融入其中，將於7/18販售，邀請粉絲一起邁向偉大航道。

▲▼ 鬼滅+航海王。（圖／UQ提供）▲▼ 鬼滅+航海王。（圖／UQ提供）

關鍵字：鬼滅之刃航海王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

昆凌為大女兒慶祝10歲生日　感傷：孩子一眨眼就長大

推薦閱讀

《傳說對決》新版本登場　全新英雄歌芙拉、新排位積分系統上線

UNIQLO「鬼滅之刃、航海王」集合！九柱到齊、蛋頭島篇服飾亮相

卡普空聚焦PC市場Steam營收暴漲！PlayStation占比驟跌僅10%

《徹夜之歌》、《碧藍之海》人氣續作！回歸線娛樂7月新番一次看

《出租女友》太拖連作者媽媽都看到生氣　友人曝：他被臭罵一頓

《魔物獵人荒野》更新爆災情　實況主80萬電腦崩潰...魔物病毒上熱搜

《法環黑夜君臨》夜王「慧心蟲」降臨　超魂蝶、蠍型態席捲玩家

Switch 2「霸王條款」遭巴西監管機構警告　任天堂20日內將回應

十週年前夕噩耗！《偶像大師》音遊宣布停止新角色、服裝推出

GRAVITY突襲上線2款新作　放豪語「每年端５款」打造RO新宇宙

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

UNIQLO「鬼滅之刃、航海王」集合

《薩爾達傳說》總監談離開任天堂

《傳說對決》新版本登場

人氣實況主賭博金額竟達35億美元

《魔物獵人荒野》更新爆災情

Faker謙虛「在台灣有點人氣」

《死亡擱淺》亞洲女演員少因「皮膚太光滑」

卡普空聚焦PC市場Steam營收暴漲

中國3A大作《歸唐》震撼曝光！

Switch 2「霸王條款」遭巴西監管機構警告

最新新聞

《傳說對決》新版本登場

UNIQLO「鬼滅之刃、航海王」集合

卡普空聚焦PC市場Steam營收暴漲

回歸線娛樂7月新番一次看

《出租女友》太拖連作者媽媽都看到生氣

《魔物獵人荒野》更新爆災情

《法環黑夜君臨》夜王慧心蟲降臨

Switch 2「霸王條款」遭巴西監管機構警告

《偶像大師》音遊宣布停止新角色

GRAVITY突襲上線2款新作

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366