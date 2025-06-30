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Capcom新作《虛實萬象》首曝實機影片　解謎射擊結合拚重返地球

記者楊智仁／綜合報導

在最近的 CAPCOM 線上節目「Capcom Spotlight」活動中，官方展示更多關於即將推出的動作遊戲《虛實萬象 Pragmata》的資訊，除了簡要介紹遊戲的整體故事外，最新釋出的影片也讓玩家一窺遊戲核心玩法的樣貌。

▼《虛實萬象 Pragmata》。（圖／翻攝自@PRAGMATAgame） ▲▼PRAGMATA。（圖／翻攝自@PRAGMATAgame）

《虛實萬象》的主角是休・馬修斯（Hugh Matthews）在一次月球地震中受困，並被一名為黛安娜（Diana）的人類女孩外型機器人所救，兩人為了返回地球必須攜手合作展開旅程。本作角色性格鮮明，休是一位善良但帶有諷刺感的男子，而黛安娜則對周遭世界充滿好奇身上仍充滿謎團。雙方穿越月球研究站的過程中將遭遇各種敵人，這時遊戲獨特的「解謎與動作結合」玩法便會發揮作用，雖然休可以使用武器與敵人戰鬥，但真正能有效擊破敵人弱點的卻是透過黛安娜的駭入能力。

▲▼PRAGMATA。（圖／翻攝自@PRAGMATAgame）

舉例來說，黛安娜可以啟動駭入技能觸發一段解謎式的迷你遊戲，強制打開敵人的裝甲，讓休能瞄準敵方的弱點發動攻擊，值得注意的是，駭入與戰鬥會同時進行，因此玩家必須一邊閃避敵人攻擊，一邊操作黛安娜突破敵方防禦。影片中也展示遊戲主要舞台：由 AI 控制的月球研究站，該設施原由 Delphi 公司用於研究一種新材料，然而目前研究站似乎已被人類研究人員棄置，留下的是 AI 與其麾下機器人軍團成為玩家的阻礙。

《虛實萬象》預計 2026 年將登陸 PC（Steam）、PS5 與 Xbox Series X/S 平台，遊戲也將在 2025 年 8 月 20 日至 24 日於德國科隆舉辦的 Gamescom 展會中開放試玩版。

關鍵字：虛實萬象

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