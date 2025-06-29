模型盛事來襲！《航海王》系列展區「七龍珠、獵人」強檔一次看

記者楊智仁／綜合報導

由台灣萬代南夢宮收藏玩具事業部主辦的年度玩具盛事「TAMASHII EXHIBITION 2025 IN TAICHUNG ～TAMASHII NEXT～」將於6月27日（五）至7月6日（日）在中友百貨B棟13樓文化大廳盛大登場。

本次展出內容集結日本萬代SPIRITS收藏玩具事業部TAMASHII NATIONS旗下眾多品牌商品，包含《航海王》、《七龍珠》、《機動戰士鋼彈》、《超人力霸王》、《鬼滅之刃》、《火影忍者》、《獵人》、《膽大黨》等多部人氣作品將於展區亮相，邀請擁有熱血收藏魂的粉絲們把握假期前往朝聖。

《航海王》未來島蛋頭篇、《機動戰士鋼彈GQuuuuuuX》新系列

「TAMASHII EXHIBITION 2025 IN TAICHUNG」今年特別規劃人氣JUMP作品《航海王》系列展區，將特別展出以未來島蛋頭篇造型登場的「S.H.Figuarts 蒙其・D・魯夫 -五檔未来島蛋頭篇-」、「S.H.Figuarts 多尼多尼·喬巴 -未来島蛋頭篇-」，讓經典角色以全新造型帥氣登場。

除此之外，《鋼彈》系列展區也將曝光全新系列《機動戰士鋼彈GQuuuuuuX》中的「METAL ROBOT魂 紅色鋼彈」以及「METAL ROBOT魂 白色鋼彈」，最新特攝系列作品第一戰隊「S.H.Figuarts 紅狼者」、「S.H.Figuarts 超人力霸王奧米加」試作品也將同步展出，讓粉絲們大飽眼福。

《蠟筆小新》試作品全台首曝光！高人氣《膽大黨》、《鬼滅之刃》

超可愛的「S.H.Figuarts 野原新之助」更將於「TAMASHII EXHIBITION 2025 IN TAICHUNG」全台首度曝光，會場內還包含眾多超高人氣的作品展示區，包含話題不斷的《膽大黨》、《怪獸8號》，擁有廣大粉絲群的《我的英雄學院》、《鬼滅之刃》，以及經典不敗的《獵人》和《JoJo的奇妙冒險》等，不論是初次接觸的新粉絲，還是一路追隨的忠實鐵粉，都能在現場找到令自己心動不已的角色與場景，深入感受作品的魅力。

不僅如此，許多模型系列新品牌也將來到台中與玩具收藏家們見面，包含充滿蓬鬆柔軟與花朵氛圍的療癒系模型品牌《mofamofy》將帶來三麗鷗人氣角色的全新模型，以及以《航海王》原作漫畫、動畫和角色服裝為靈感的盲盒品牌《LUFFY’s》，現場也將展出活動限定的LUFFY’s的巨大立像，歡迎粉絲前往拍照打卡。