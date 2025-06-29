ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

模型盛事來襲！《航海王》系列展區「七龍珠、獵人」強檔一次看

記者楊智仁／綜合報導

由台灣萬代南夢宮收藏玩具事業部主辦的年度玩具盛事「TAMASHII EXHIBITION 2025 IN TAICHUNG ～TAMASHII NEXT～」將於6月27日（五）至7月6日（日）在中友百貨B棟13樓文化大廳盛大登場。

▲▼模型展。（圖／萬袋提供）

本次展出內容集結日本萬代SPIRITS收藏玩具事業部TAMASHII NATIONS旗下眾多品牌商品，包含《航海王》、《七龍珠》、《機動戰士鋼彈》、《超人力霸王》、《鬼滅之刃》、《火影忍者》、《獵人》、《膽大黨》等多部人氣作品將於展區亮相，邀請擁有熱血收藏魂的粉絲們把握假期前往朝聖。

▲▼模型展。（圖／萬袋提供）

《航海王》未來島蛋頭篇、《機動戰士鋼彈GQuuuuuuX》新系列

「TAMASHII EXHIBITION 2025 IN TAICHUNG」今年特別規劃人氣JUMP作品《航海王》系列展區，將特別展出以未來島蛋頭篇造型登場的「S.H.Figuarts 蒙其・D・魯夫 -五檔未来島蛋頭篇-」、「S.H.Figuarts 多尼多尼·喬巴 -未来島蛋頭篇-」，讓經典角色以全新造型帥氣登場。

▲▼模型展。（圖／萬袋提供）▲▼模型展。（圖／萬袋提供）

除此之外，《鋼彈》系列展區也將曝光全新系列《機動戰士鋼彈GQuuuuuuX》中的「METAL ROBOT魂 紅色鋼彈」以及「METAL ROBOT魂 白色鋼彈」，最新特攝系列作品第一戰隊「S.H.Figuarts 紅狼者」、「S.H.Figuarts 超人力霸王奧米加」試作品也將同步展出，讓粉絲們大飽眼福。

▲▼模型展。（圖／萬袋提供）

《蠟筆小新》試作品全台首曝光！高人氣《膽大黨》、《鬼滅之刃》

超可愛的「S.H.Figuarts 野原新之助」更將於「TAMASHII EXHIBITION 2025 IN TAICHUNG」全台首度曝光，會場內還包含眾多超高人氣的作品展示區，包含話題不斷的《膽大黨》、《怪獸8號》，擁有廣大粉絲群的《我的英雄學院》、《鬼滅之刃》，以及經典不敗的《獵人》和《JoJo的奇妙冒險》等，不論是初次接觸的新粉絲，還是一路追隨的忠實鐵粉，都能在現場找到令自己心動不已的角色與場景，深入感受作品的魅力。

▲▼蠟筆小新。（圖／萬代提供）▲▼模型展。（圖／萬袋提供）

不僅如此，許多模型系列新品牌也將來到台中與玩具收藏家們見面，包含充滿蓬鬆柔軟與花朵氛圍的療癒系模型品牌《mofamofy》將帶來三麗鷗人氣角色的全新模型，以及以《航海王》原作漫畫、動畫和角色服裝為靈感的盲盒品牌《LUFFY’s》，現場也將展出活動限定的LUFFY’s的巨大立像，歡迎粉絲前往拍照打卡。

▲▼模型展。（圖／萬袋提供）▲▼模型展。（圖／萬袋提供）

關鍵字：模型

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

原住民合作舞台爆好聽　全網好評：國際級表演

推薦閱讀

《快打旋風》好萊塢真人電影「春麗」選角曝光　大咖卡司一次看

《鬼滅之刃》炎柱聲優來台會粉絲　曝柱訓練彩蛋感想：信念傳達

睽違13年《絕地要塞2》PvE模式更新　Valve邀玩家協創改版

《柯南》新劇場版台灣票房破1500萬　粉絲湧戲院看甦醒的小五郎

模型盛事來襲！《航海王》系列展區「七龍珠、獵人」強檔一次看

任天堂Switch2「螢幕模糊」不是出包　大神分析只為延長電池續航

《巫師4》主角換成「希里」起爭議　開發主管喊：先體驗再下定論

《鬼滅之刃》全新預告解禁「猗窩座再襲」！兩大人氣歌姬獻唱神曲

超越沙丘！《P的謊言》全球銷售破300萬　官方：將全力開發新作

《戀與深空》4.0公開！睡眠陪伴系統登場　玩家激動喊「今天就嫁」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《楓之谷Artale》官方被燒到怕

《鬼滅之刃》全新預告解禁「猗窩座再襲」

《柯南》最新劇場版台灣上映

《巫師4》主角換成希里起爭議！

《柯南》新劇場版台灣票房破1500萬

《楓之谷Artale》原廠吸血創作者

《侏羅紀世界進化3》玩家批AI圖

《楓之谷Artale》官方又搞！

《楓之谷Artale》出BUG GM幫改裝

任天堂Switch 2螢幕模糊不是出包

最新新聞

真人《快打旋風》春麗選角曝光

《鬼滅之刃》炎柱聲優來台會粉絲

《絕地要塞2》PvE模式久違更新

《柯南》新劇場版台灣票房破1500萬

模型盛事來襲！《航海王》系列展區

任天堂Switch 2螢幕模糊不是出包

《巫師4》主角換成希里起爭議！

《鬼滅之刃》全新預告解禁「猗窩座再襲」

《P的謊言》全球銷售破300萬

《戀與深空》4.0更新內容全公開！

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366