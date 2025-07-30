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AI時代來臨衝擊動畫遊戲產業　創作倫理爭議頻傳...追求共舞未來

記者楊智仁／綜合報導

人工智慧（AI）在動畫以及遊戲產業的應用正迅速擴張，從加速製作流程到重塑創作形式，AI 正為傳統動畫注入新動能。然而，這場技術革命也引發創作倫理、勞動保障與著作權等爭議，讓產業站上了歷史性的轉折點。

▼AI時代來臨為動畫遊戲產業帶來變革。（圖／取自免費圖庫pixabay）▲▼AI專題。（圖／翻攝自網路）

效率革命：從小型工作室到大型影業的創作利器

近年 AI 已廣泛應用於動畫遊戲產業的多個環節，包括口型同步、角色動作輔助、背景自動生成與劇本初稿撰寫等，AI 工具讓原本需要數周的人力作業得以在幾天內完成，對資源有限的獨立創作者與小型工作室而言極具吸引力，對大企業來說，分秒必爭互相競爭的時代，能搶先將自己作品呈現在玩家面前可以引發更多話題，像《任天堂明星大亂鬥》總監櫻井政博就曾表示，大型遊戲目前處於不穩定狀態，開發的時間一年比一年還要長，加上玩家近幾年追求遊戲完美、快速且便宜，唯一能想到的解決方案就是利用 AI 來提高工作效率，使大型專案可縮短不必要的時間。

▼《任天堂明星大亂鬥》總監櫻井政博談AI。（圖／翻攝自@Masahiro Sakura）▲▼AI專題。（圖／翻攝自網路）

製作「航海王、七龍珠」等知名作品的東映動畫，先前也已經投資被譽為「日本頂尖AI技術實力」的 Preferred Networks，在他們的人工智慧發展藍圖中，揭露預想的 AI 未來應用實例包含「AI 生成分鏡與構圖、上色與色彩校正、線條修正；中間動畫幀生成、根據照片生成背景」等等，據稱該技術在部分情況下可將背景製作時間縮短至原來的六分之一。

▼東映動畫透露人工智慧發展藍圖。（圖／翻攝自官網）▲▼AI專題。（圖／翻攝自網路）

AI 取代人力？動畫師壓力浮現、人性依舊重要

看似如此方便的現代科技，背後卻隱藏許多問題，根據《JETIR》期刊，雖然 AI 提高生產效率，但也造成初級動畫人員的工作機會減少，過去需大量人力的中間動畫作業，如今只需一組 AI 模組便能完成，資深動畫導演宮崎駿早在數年前便曾強烈批評 AI 動畫「這是對生命的侮辱。」是否該使用 AI 在任天堂內也是不斷爭論的議題，根據任天堂美國總裁道格・鮑澤（Doug Bowser）的說法，「我們認為 AI 並不是開發遊戲的唯一方法，讓任天堂遊戲與眾不同的，是開發者他們的藝術創造力、對玩家行為洞察力，所以在開發與製作遊戲的過程中，一定會保留人性觸感與參與。」

▼宮崎駿早在數年前便曾批評 AI 。（圖／取自 Indie Wire）▲▼AI專題。（圖／翻攝自網路）

智慧財產與法律挑戰：創新與規範共舞的未來

擁抱技術的同時，傳統影業也劍指侵權風險，迪士尼與環球影業近期聯手控告 AI 新創公司 Midjourney，指控其未經授權使用角色如胡迪與美國隊長進行圖像生成。外媒分析指出「這場官司不僅關乎著作權，更關乎產業界如何設下技術發展的界線。」日本 26 名聲優發起自發組成「NO MORE 無斷生成 AI 協會」，尾隆聖、山寺宏一、梶裕貴等多位知名聲優一同發聲表達訴求「聲音被擅自販售，這讓我感到十分震驚，對我們來說聲音是工作、也是人生的一部分。請聽聽我們這些聲優的心聲，擅自使用 AI 生成的行為對我們的影響」

▼「NO MORE 無斷生成 AI 協會」。（圖／YouTube @NOMORE_MUDAN） ▲▼AI專題。（圖／翻攝自網路）

業界共識是，AI 在動畫的角色仍在快速演變中，近期 OpenAI 與迪士尼傳出洽談合作，可能為未來打造個人化角色互動體驗。日本動畫名導河森正治表示，AI 可用於「高成本、重複性高的作業」，但「主創仍應由人類掌舵」。無論技術如何進步，動畫核心仍是情感傳遞與人性表達，未來的關鍵將在於，產業如何在擁抱創新之餘，確保創作者的尊嚴與權益不被犧牲。

▼外媒曝迪士尼正與 OpenAI 洽談中。（圖／翻攝自迪士尼）▲▼AI專題。（圖／翻攝自網路）

關鍵字：AI

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