不讓黃牛得逞！代理商霸氣Switch 2 千台現場賣　地點、時間曝光

記者蘇晟彥／台北報導

Switch 2上市在全球引起熱潮，台灣確定將於7月10日開賣，所有通路、經銷商加大火力輸出，對此，代理商傑仕登 24日宣布，將於新光三越台北信義新天地 A11 3F「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心」舉辦零時首賣會，10日零時準時開賣1,000套《瑪利歐賽車：世界》同捆包，還有Switch2 限定吊飾、精緻手提袋、滑鼠墊、瑪利歐紙帽等驚喜好禮等待大家。

▼傑仕登將同步開賣1,000台同捆包，邀請玩家共襄盛舉。（圖／傑仕登提供）



傑仕登宣布，為歡慶Nintendo Switch 2台灣開賣，將在10日零時（00:00）同步開賣1000台「Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界 主機組合」，地點選在新光三越台北信義新天地 A11 3F「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心」，當天共襄盛舉的玩家將可以獲得Nintendo Switch2 限定吊飾、精緻手提袋、滑鼠墊、瑪利歐紙帽等專屬限量好禮。

活動資訊

● 活動地點：新光三越台北信義新天地 A11 3F傑仕登任天堂授權商品旗艦中心

● 排隊起點：A11 3F「傑仕登 任天堂授權商品旗艦中心」空橋入口

● 排隊動線：請由A11 3F空橋方向開始排隊，排隊動線將會延伸至A9 3F空橋，請依照工作人員引導，預計7/9 22：45開始整隊並依序發放號碼牌。

● 號碼牌發放截止時間：7/10 凌晨02:00

● 入場參與倒數活動時間：7/9 23:45 (限前50名取得號碼牌的消費者入場)

● 開賣時間：7/10 00:00