《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮　官方嚇爛致歉：沒玩家我們活不了

記者蘇晟彥／綜合報導

《楓之谷Artale》禍事不斷，似乎無法預期台灣玩家的決心，伺服器問題遲遲不解決，從端午過後連環炸，讓近期萌生最大退谷潮，不少人直接棄遊。對此，官方18日「N度致歉」，除了公開複製BUG的處理後續外，更祭出比節日更多的補償，但仍然平息不了玩家怒火直罵，「一到晚上九點想要玩就卡到爛掉，修了整整一個月，把我錢全部吐出來！」

▼《楓之谷Artale》近期引爆最大退谷潮。

《楓之谷Artale》在端午過後，伺服器疑似承受不了台灣人的熱情，只要在晚間、熱門時段，伺服器就會出現延遲的狀況，在拍賣場上線後，更因為「複製BUG」引爆玩家怒火，讓不少原本還抱著期待的玩家徹底失望，直接選擇退谷，近期也可以看到不少大佬退坑。

對此，最會道歉的團隊18日深夜再次致歉，強調因為團隊準備不足引發的所有問題致歉，同時將全服發放「經驗值2倍券(30分鐘)10張、掉落率2倍券(30分鐘)10張及神秘背包1個」作為補償；此外，針對拍賣場，官方「終於」要將整個系統重作，強調將於Maple World官方重新構築一個安全度高的系統，最後再次致歉，強調「這次的事件，我們《Artale》開發團隊留下了刻骨銘心的教訓，再次深刻體認到，沒有了玩家的信賴，我們的服務連一天都無法存續。」企圖用悲情攻勢引起玩家同情。

但官方還是看不到自己的問題，伺服器問題再不解決，就算用再多加倍券還是會因為斷線被取消，甚至卡在拍賣場的東西要過了三四個月才能拿回來，不如直接換遊戲，連《新楓之谷》都看到這次《楓之谷Artale》的無能，直接狂下廣告嘲諷「不要繼續在Artale坐牢了」。

官方致歉全文：

我們是《Artale》開發團隊。

首先，對於近期拍賣場系統異常與接連的服務中斷，造成各位玩家難以承受的極大不便與深深的失望，我們致上任何言語都難以表達的萬分歉意。

我們深知各位玩家寄予了多麼大的期待與信賴，因此我們也身感受到這次事件對這份信賴造成了多麼嚴重的傷害。對於因開發團隊的準備不足而引發的所有問題，我們深感責任重大，再次向各位玩家深深鞠躬致歉。

今日，我們將透過此公告，向各位詳細說明目前最多玩家詢問的全體補償方案與後續處理計畫。

■ 全體補償內容說明

無論玩家是否使用過拍賣場，我們都認為本次事件已對所有玩家造成了直接或間接的不便與失落感。特別是遊戲信賴度的下降，讓本應快樂的遊戲體驗蒙上了不安的陰影，對於玩家們的心情，我們深有同感並深感責任。

因此，開發團隊懷著萬分歉意，希望能向所有玩家提供以下補償：

補償內容：

經驗值2倍券(30分鐘)10張

掉落率2倍券(30分鐘)10張

神秘背包1個

發放時間：預計於 2025年6月19日(四) 更新維護時發放。

雖然這微不足道，但衷心希望這次的補償能稍微慰藉各位玩家受傷的心。

■ 拍賣場系統全面重構及《MapleStory Worlds》開發團隊支援協商說明

我們收到了許多玩家「所謂的改善跟沒做一樣」的指責。對此我們沒有任何辯解的餘地，我們承認是我們的能力不足。

因此，我們決定不再採取臨時性的修補，而是為了從根本上解決問題，將對拍賣場系統進行全面重構。

同時，為了重新贏得玩家的信賴並提供最穩定的系統，我們目前正與《MapleStory Worlds》開發團隊進行多方面的支援協商。此次的支援協商，不僅僅是單純的技術支援，而是以拍賣場系統的根本設計為起點，涵蓋了確保大規模連線環境下的穩定性、開發全流程的系統化品質驗證，以及安全性弱點檢查等核心項目，我們正為此進行緊密的協議。

這個過程預計將需要相當長的時間。與其輕率地承諾時程，我們寧願將「信賴」視為最高價值，在能呈現出完善的系統時，再向各位報告。我們承諾將會定期、透明地與各位分享進度。

■ 關於拍賣場保管中道具返還方案的檢討現況說明

首先，對於因拍賣場關閉，導致各位玩家的珍貴道具被長期擱置的情況，我們真心致歉。對於無法立即使用或透過其他方式交易而造成的不便與不安，我們開發團隊全體深感痛心。

我們將最安全、最迅速地返還各位的道具視為最優先的課題。然而，在目前的系統架構下，將所有道具一次性移轉至玩家背包的作業，存在著可能引發資料錯誤或「道具消失」這種最壞情況的極高風險。

為了處理此風險，並以最安全的方式返還各位玩家的資產，我們目前正與《MapleStory Worlds》開發團隊一同，深入檢討以下幾種方案：

「安全領取功能」的開發方案：另外開發一個獨立的功能，排除其他所有功能，僅供玩家從拍賣場保管箱中安全地領取自己的道具。

「道具批次發放功能」的開發方案：在確保技術穩定性的前提下，開發一個全新的功能，將拍賣場保管中的道具批次性地發放給所有玩家。

「緊急手動返還」的支援方案：為了急需返還道具的玩家，另外準備相關流程，透過1:1客服回報申請，由開發團隊親自協助轉移道具。

上述提及的各種方案，我們正與《MapleStory Worlds》開發團隊就其各自的優缺點與技術上的實現可能性，進行縝密的檢討。待最安全且有效率的方法確定後，我們承諾將會透過另行公告，迅速且透明地向各位說明。

我們將守護玩家的資產視為絕不妥協的最高原則。再次為造成的不便致歉，並由衷感謝耐心等待的各位玩家。

■ 其他疑慮與問題回覆

1. 為何只針對特定的1,333名玩家優先發放補償？

這與其說是補償，性質上更接近於我們在調查過程中，對受到額外不便的玩家們所提供的「個別致歉補償」。在之前公告中沒有加以說明，而造成玩家們的誤會，這點是我們的疏失。

1,016個帳號 (掉落率2倍券(30分鐘)4張): 這些帳號因有複製嫌疑，在約4天期間，玩家間的1:1交易功能被無預警限制。此為對於突如其來的限制與數據調查過程中造成的不便，所表達的歉意。

317個帳號 (掉落率2倍券(30分鐘)2張): 這些帳號雖未被限制交易，但在數據精密調查過程中，進行了背包資料修改等作業。此為對於過程中造成不便的致歉。

先前說明的全體補償方案將適用於所有玩家，懇請各位理解這並非對特定玩家的特權。

2. 仍有未回收的複製道具在遊戲內流通的傳聞

結論先行，我們事實上已完成了絕大多數複製道具的回收作業。極少數道具因已被消耗而無法進行實體回收，但對於獲得這些道具的帳號，我們已採取措施扣除其應付的對價(楓幣)。因此，沒有任何透過系統異常而無償獲利的案例。

此外，經確認為刻意惡意利用本次系統異常的帳號，皆已根據營運政策完成懲處。

結語

這次的事件，為我們《Artale》開發團隊留下了刻骨銘心的教訓。我們再次深刻體認到，沒有了玩家的信賴，我們的服務連一天都無法存續。

對於短期內接連發生的問題、不穩定的伺服器、不完善的應對，我們虛心接受各位玩家所有的指責。僅靠道歉與補償，或許無法完全消弭各位的失望，但我們相信，以這次事件為鑑，展現出截然不同的面貌，是我們唯一的答案。我們將以行動而非言語，透過透明的溝通與穩定的服務，竭盡全力贏回各位的信賴。

再一次，向所有愛護《Artale》的玩家們，致上最深切的歉意。

《Artale》開發團隊 敬上