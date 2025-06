遊戲策略再度放寬！索尼本家遊戲不再綁「PC版區域限制」

記者黃冠瑋/綜合報導

近年隨著玩家意識改變不再只想侷限單一平台,對此各大遊戲大廠也祭出改革策略以此來擴大玩家客群,像是微軟Xbox就放棄壟斷市場改採多平台戰略。而索尼也跟進開始讓旗下重點大作陸續登上PC平台,不過卻是需要PSN帳號才能遊玩,然而此等限制在近日終於打破,讓在Steam上的遊戲「區域限制」全面解除。

▼索尼解除本家遊戲移植PC的區域限制。(圖/翻攝自Getty Images)

根據外媒報導,Steam上許多PlayStation遊戲已移除了區域限制,這也意味著困擾玩家多年的區域綁定終於解決。事情起因其實是,由於去年《絕地戰兵2》深受玩家喜愛,對此索尼為了趁機擴展用戶數量,在遊戲推出幾個月後強制玩家必須登入PSN帳號,而沒有PSN服務的國家,則直接推出了區域限制,也就是在那些沒有PSN服務的國家,PS Studio會選擇在Steam直接下架了所屬的遊戲。

此舉動在當時造成了大批玩家反彈,不過在今年1月索尼終於決定移除強制登入PSN政策,如今又有玩家發現《戰神:諸神黃昏》、《最後生還者:二部曲復刻版》、《漫威蜘蛛人2》、《絕地戰兵2》等多款PlayStation本家遊戲在Steam平台上的「區域限制」已悄悄全面解除。

此項改動對雙方而言可說一舉兩得,一方面玩家可以不用再因為區域限制困擾,另一面索尼又達成當初想擴大客群的目的。另外,索尼也相對祭出優惠方案若有登入PSN,則是會給予一些特殊虛擬寶物。

Sony appears to be removing regional restrictions on their Steam/PC games God of War Ragnarok steamdb.info/sub/833972/h... The Last of Us Part II Remastered steamdb.info/sub/1219787/... Spider-Man 2 steamdb.info/sub/1219797/... Helldivers 2 steamdb.info/sub/137730/h...



