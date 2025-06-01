前開發者解釋《星空》褒貶不一　稱「遊戲太枯燥、難引共鳴」

記者黃冠瑋／綜合報導

由Bethesda工作室所推出的一款以浩瀚宇宙為舞台的角色扮演遊戲《星空》於2023年推出後，雖說外媒評分給予不錯的平均85分，但還是由於遊戲體驗不佳，導致玩家評價呈現褒貶不一。對此近日《星空》前開發人員也出面表示，「遊戲初期內容太過枯燥，對於許多玩家而言根本無法引起共鳴」。

▼《星空》前開發人員提出遊戲玩家不買單看法。（圖／翻攝自《星空》Steam）

根據外媒報導，近日前Bethesda開發人員Nate Purkeypile接受Thumb Wars訪問時，其中談到關於《星空》未來看法以及這款遊戲被眾多玩家所詬病的問題，對此他則是認為，「《星空》這款遊戲說真的初期內容有點太過枯燥，所以也就沒有引起太多數玩家共鳴」。

後續他也表示，儘管在《星空》上市後的近兩年評價褒貶不一，但開發人員仍不斷加入新的內容，讓遊戲的狀態比剛上市時變得更好，然而對於一些玩家來說，爆款時機早已過去很難再吸引玩家的注意力，不過就這點而言他還是認為值得嘉許，因此他也鼓勵前工作室開發者要「回歸初心」，就算想法過於奇怪也要試著表達意見。

另外值得一提的是，雖說《星空》評價呈現兩極，但還是創下Bethesda史上最大規模玩家數1000萬的紀錄，此外，近日就有傳言指出Bethesda工作室計畫想將《星空》在今年於PS5上推出，還有待官方後續確認公布。