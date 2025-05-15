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漲幅沒有極限！索尼認關稅「恐虧205億」坦承：PS5可能再漲價

記者蘇晟彥／綜合報導

漲幅從沒有極限的索尼互動娛樂（SIE），近日面對川普關稅問題，坦承將面臨6.8億美金（約台幣205億）的虧損，對此，首席財務長陶琳在財報QA環節中，就坦言最終會將成本「轉嫁」給消費者，因此PS5的價格在未來還是有機會調漲，繼續在「調漲沒有極限」的路途持續走下去。

▼SIE首席財務長陶琳坦言會將關稅轉移給消費者。

索尼宣布調漲日本PS5售價近2成　每台主機漲價逾2000元 

根據在最新財報後的QA環節中，首席財務長陶琳面對提問，向投資者坦承，由於川普對等關稅的影響，再加上PS5大多是在中國製造，導致利潤將虧損6.8億美金，並且有可能效仿微軟近期調漲主機價格的策略，有可能迎來第三度調漲PS5價格。

對此，PS5大多數的產地都來自於中國，而近期受到關稅影響，儘管已經暫停90天135%的稅率，但仍有大幅度的關稅成本，對此，索尼在QA環節中說明，目前仍有3個月左右的庫存，請玩家不需要擔心，但若持續地進行貿易戰，公司有考慮將成本轉移給玩家，而長期來看，若情況仍沒有改善，可能會選擇在美國本土進行主機製造，以此來避免關稅問題。

關鍵字：PS5

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