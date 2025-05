漲幅沒有極限！索尼認關稅「恐虧205億」坦承：PS5可能再漲價

記者蘇晟彥/綜合報導

漲幅從沒有極限的索尼互動娛樂(SIE),近日面對川普關稅問題,坦承將面臨6.8億美金(約台幣205億)的虧損,對此,首席財務長陶琳在財報QA環節中,就坦言最終會將成本「轉嫁」給消費者,因此PS5的價格在未來還是有機會調漲,繼續在「調漲沒有極限」的路途持續走下去。

▼SIE首席財務長陶琳坦言會將關稅轉移給消費者。

根據在最新財報後的QA環節中,首席財務長陶琳面對提問,向投資者坦承,由於川普對等關稅的影響,再加上PS5大多是在中國製造,導致利潤將虧損6.8億美金,並且有可能效仿微軟近期調漲主機價格的策略,有可能迎來第三度調漲PS5價格。

對此,PS5大多數的產地都來自於中國,而近期受到關稅影響,儘管已經暫停90天135%的稅率,但仍有大幅度的關稅成本,對此,索尼在QA環節中說明,目前仍有3個月左右的庫存,請玩家不需要擔心,但若持續地進行貿易戰,公司有考慮將成本轉移給玩家,而長期來看,若情況仍沒有改善,可能會選擇在美國本土進行主機製造,以此來避免關稅問題。

As expected Sony is considering passing along the tarrif impact by increasing the price of their products. So it's assumed the PS5 price could be impacted. pic.twitter.com/a7nR1BZ9Rv