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任天堂加強打擊Switch改機...違反新限制主機恐永久無法使用

記者楊智仁／綜合報導

任天堂似乎正加大力道打擊 Switch 改機行為，因為美國任天堂最新更新的使用者帳號協議中明確表示，如果違反某些新限制，主機「可能會完全或部分永久無法使用」。

▼任天堂似乎正加大力道打擊 Switch 改機行為。（圖／CFP）▲▼Switch。（圖／CFP）

這份使用者帳號最終用戶授權協議（EULA）於本周稍早寄發出去，根據外媒報導，第二部分「授權」內容有重大變更。過去，授權條款列出使用者「不得在未經任天堂書面同意下，出租、租賃、再授權、出版、複製、修改、改編、翻譯、反向工程...全部或部分 Nintendo 帳號服務」。而根據最新變更，任天堂移除「再授權」這項禁止行為，並新增「銷售、轉售或製作 Nintendo 帳號服務的衍生作品」等禁止事項。

新增條文不只如此，協議中現在也明確規定，使用者不得「繞過、修改、解密、破解、干擾或以其他方式規避 Nintendo 帳號服務的任何功能或保護機制，包括使用任何使服務的運作偏離原始文件與預期用途的硬體或軟體」。

雖然條文措辭複雜，最引人注目的一點是針對「使用任何會讓服務以非預期（非任天堂原意）方式運作的硬體或軟體」的部分。簡單來說，對任天堂而言改機不被允許，這也意味著他們正針對 Switch 模擬器進行更直接打擊，因為模擬運作通常需先解密遊戲資料。最後，使用者也被明文「禁止安裝或使用未經授權的 Nintendo 帳號服務複本」，或「禁止以非其文件說明或預期用途以外的方式利用帳號服務」這些變更清楚顯示任天堂正積極打擊未經授權的修改、模擬與非官方使用方式，意圖強化對其數位生態系統控制。

關鍵字：Switch

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