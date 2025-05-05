hololive Gura粉絲發起連署「角色還給本人」　網酸：根本不懂

記者黃冠瑋／綜合報導

隸屬於hololive旗下VTuber「噶嗚．古拉Gawr Gura」以可愛有趣的直播風格而聞名，不過先前Gura宣布5月1日將從hololive畢業，讓許多粉絲感到不捨，於是近日有部分粉絲發起連署要求hololive公司把Gura角色所有權還給本人決定。對此就有網友開酸表示，「不尊重Gura決定，這些人根本不懂她離開的原因」。

▼Gura已在5月1日從hololive畢業。（圖／翻攝自twitter／@anska_art）

根據知名連署網站Change.org顯示，有自稱是Gura粉絲Alex Varga-Mohai提出即使本人畢業，也希望hololive母公司COVER能把「噶嗚．古拉Gawr Gura」這個角色皮膚所有權歸還給她，或是允許本人自由使用Gawr Gura身分在其他地方直播。

這名網友也呼籲Gura不僅僅是一名VTuber，更是數百萬人的希望、歡笑和情感支持的來源，對於許多人而言她的直播照亮了大家心中的黑暗。雖然尊重公司政策，但我們認為沒有任何一家公司可以完全擁有一個角色靈魂，因為這角色是源於幕後的聲音、心靈和以及花時間努力出來。

這項連署自4月21日創立至今，已有285人響應提案，消息後續也被轉發到X（推特）上，對此就有部分網友認為，「發起這項連署的人根本不懂Gura想法，甚至懷疑最後的原創曲「Ash Again」都沒聽過」、「儘管Gura喜歡扮演的這段時光，但她離開的原因就是大家目光讓她充滿壓力，我也相信COVER有跟她溝通，我們應該尊重她的決定 」、「上次採訪Gura就有暗示關於離開的原因啊」。