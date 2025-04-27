發售11年《GTA 5》仍是觀看時數最高遊戲　14億小時遠超其他大作

記者楊智仁／綜合報導

《俠盜獵車手V》（GTA 5）推出 11 年後仍然人氣不減，成為 Twitch 上觀看次數最高的遊戲，直播平台 Twitch 日前分享了去年的觀看數據，其中《GTA 5》累積觀看時數超過 14 億小時。

▼《GTA 5》累積觀看時數超過 14 億小時。（圖／翻攝自Steam Twitch）

Twitch 同時也公開了觀眾的觀看習慣與偏好，不僅揭示大家愛看什麼遊戲，也包括愛看哪些實況主。2024年，最受歡迎的實況主名單依然由熟面孔主導，例如 xQc、Kai Cenat、Pokimane 與 HasanAbi 等。另外，使用虛擬角色作為化身的 V-Tuber 實況主，觀看人數較去年增加了 10%，觀眾總觀看時數也突破了 10 億小時。

去年表現亮眼的不只《GTA V》，同樣歷久不衰的《英雄聯盟》累積超過 11.19 億小時的觀看時數。而在競技射擊類遊戲中，則以《決勝時刻》（Call of Duty）觀看時數 4.51 億小時、《Fortnite 要塞英雄》超過 5 億小時，以及《Valorant 特戰英豪》以 8.04 億小時位居榜首。不過，儘管這些數字都相當驚人，仍無法超越《GTA V》驚人的 14.61 億小時觀看紀錄，這也強烈暗示預計於今年推出的《GTA 6》，勢必掀起一股巨大熱潮。