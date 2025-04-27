ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

發售11年《GTA 5》仍是觀看時數最高遊戲　14億小時遠超其他大作

記者楊智仁／綜合報導

《俠盜獵車手V》（GTA 5）推出 11 年後仍然人氣不減，成為 Twitch 上觀看次數最高的遊戲，直播平台 Twitch 日前分享了去年的觀看數據，其中《GTA 5》累積觀看時數超過 14 億小時。

▼《GTA 5》累積觀看時數超過 14 億小時。（圖／翻攝自Steam Twitch）▲▼GTA。（圖／翻攝自Steam Twitch）

Twitch 同時也公開了觀眾的觀看習慣與偏好，不僅揭示大家愛看什麼遊戲，也包括愛看哪些實況主。2024年，最受歡迎的實況主名單依然由熟面孔主導，例如 xQc、Kai Cenat、Pokimane 與 HasanAbi 等。另外，使用虛擬角色作為化身的 V-Tuber 實況主，觀看人數較去年增加了 10%，觀眾總觀看時數也突破了 10 億小時。

去年表現亮眼的不只《GTA V》，同樣歷久不衰的《英雄聯盟》累積超過 11.19 億小時的觀看時數。而在競技射擊類遊戲中，則以《決勝時刻》（Call of Duty）觀看時數 4.51 億小時、《Fortnite 要塞英雄》超過 5 億小時，以及《Valorant 特戰英豪》以 8.04 億小時位居榜首。不過，儘管這些數字都相當驚人，仍無法超越《GTA V》驚人的 14.61 億小時觀看紀錄，這也強烈暗示預計於今年推出的《GTA 6》，勢必掀起一股巨大熱潮。

▲▼GTA。（圖／翻攝自Steam Twitch）

關鍵字：GTA 5

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【台灣之光】舞者Waacking奪冠 俐落舞步+甩手炸翻全場

推薦閱讀

《烈焰之刃》體驗版搶先試玩！「特別的」鍛造系統但操作有些複雜

人氣戀愛喜劇《艾莉同學 祕聞》雙版本情報公開　收27則獨家短篇

Switch 2詐騙集團偽造中籤信件狂炸　任天堂急發聲明：勿點連結

發售11年《GTA 5》仍是觀看時數最高遊戲　14億小時遠超其他大作

動漫快閃店登台中：《巨人》地鳴合影區、《膽大黨》高速婆婆降臨

《俺妹》繪師畫兄妹Switch 2抽選結果　暗藏聲優梗吸千萬觀看

《風色幻想NeXus》結合VT成國產創舉！人氣VT登App Store獨家獻聲

人氣實況主依渟「最推 MSI GeForce RTX 50系列筆電分享」　最強吉祥物Lucky現身體驗會玩家嗨翻

《PTCG Pocket》新卡包雙天之守護者　烈空坐EX掉落活動登場

「100隻哆啦A夢」降臨台北華山！12米巨型公仔、秘密新道具亮相

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《俺妹》繪師畫兄妹Switch 2抽選結果

《咒術迴戰》五條悟腰斬理由公開

動漫快閃店登台中：《巨人》地鳴合影區

《烈焰之刃》體驗版搶先試玩！

Switch 2詐騙集團偽造中籤信件狂炸

《GTA 5》仍是觀看時數最高遊戲

《我獨自升級》第三季？製作人：不確定

Switch 2 Pro控制器規格再進化！

沙烏地阿拉伯近一半年輕人看日本動畫

《柯南：獨眼的殘像》三天票房飆破34億

最新新聞

《烈焰之刃》體驗版搶先試玩！

《艾莉同學 祕聞》限定特裝版情報公開

Switch 2詐騙集團偽造中籤信件狂炸

《GTA 5》仍是觀看時數最高遊戲

動漫快閃店登台中：《巨人》地鳴合影區

《俺妹》繪師畫兄妹Switch 2抽選結果

人氣VT登App Store獨家獻聲

實況主依渟最推 MSI 50系列筆電

《PTCG Pocket》雙天之守護者

100隻哆啦A夢降臨台北！12米巨型公仔、新道具亮相

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366