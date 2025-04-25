《風色幻想NeXus》結合VT成國產創舉！人氣VT登App Store獨家獻聲

記者蘇晟彥／綜合報導

遊戲新幹線攜手弘煜科技所開發的國產手遊《風色幻想NeXus》，融合童年經典與「現代要素」，是首度將台灣VTuber融入在故事中的大膽創舉，而App Store Today Story也獨家邀請到遊戲中的四位角色進行快問快答，將藉由生動活潑的互動回答，帶大家好好認識這款「國產創舉」的魅力。

▼App Store Today Story獨家邀請《風色幻想NeXus》四位「遊戲角色」進行快問快答。



《風色幻想NeXus》由弘煜科技研發，集結台灣十大頂流VTuber深度融入主線劇情，寫下台灣遊戲IP首次跨足虛擬角色沉浸式共演的創新範例，參與的 VTuber 包含「浠Mizuki」、「汐Seki」、「響Hibiki」、「KSP」、「森森鈴蘭」、「瑪格麗特 · 諾爾絲」、「杏仁咪嚕」、「兔姬」、「黑銀夜烏」以及「塔芭絲可。」粉絲總數突破 160 萬，擁有龐大的支持者。

App Store Today Story 特別邀請全台首款深度結合 VTuber 的原創遊戲《風色幻想NeXus》中四位人氣角色「瑪格麗特 · 諾爾絲」、「森森鈴蘭」、「杏仁咪嚕」與「兔姬」，獨家錄製快問快答影片，與玩家分享幕後花絮，並透露參與遊戲的過程與心得。她們以生動俏皮的方式現身說法，同時獨家公開自己最喜愛的遊戲台詞，展現出角色的獨特個性與風格。

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