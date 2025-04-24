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AiScReam二創AI影片滿天飛！「露比醬」超洗腦連黃仁勳都變迷因

記者楊智仁／綜合報導

「露比醬～嗨～」相信各位近期在社群或短影片中一定很常聽到這個旋律，洗腦節奏、簡單句子搭上可愛語氣，讓人不知不覺就聽完整個片段。而這股席捲社群的熱潮，正是來自《Love Live!學園偶像計畫》系列的限定組合「AiScReam」，近期大量 AI 迷因不斷出現，甚至連黃仁勳都變成二創對象。

▼AiScReam單曲〈愛♡スクリ～ム！〉爆紅。（圖／翻攝自LoveLive） ▲▼AiScReam。（圖／翻攝自LoveLive）

AiScReam 由「Aqours」的黑澤露比（聲優：降幡愛）、「虹咲學園學園偶像同好會」的上原步夢（聲優：大西亞玖璃）與「Liella!」的若菜四季（聲優：大熊和奏）組成，為紀念《Love Live!》企劃而誕生期間限定組合。AiScReam 於 2025 年 1 月透過單曲〈愛♡スクリ～ム！〉出道，2 月橫濱亞洲巡演現場更是爆紅關鍵，3 位聲優分別以自身充滿魅力的高音、中音和低音，呼喊每個角色名字後，詢問「你喜歡什麼呢？」甜美嗓音與角色魅力立刻讓現場觀眾陷入瘋狂。

這段現場演出影片在官方於 TikTok 上傳表演片段席捲社群平台，不僅飆破 2000 萬觀看也吸引人氣韓團如 NMIXX、IVE、PLAVE 模仿。AI 迷音更是滿天飛，像是中國網友製作的 Nvidia CEO 黃仁勳、Intel CEO 陳立武、AMD CEO 蘇姿丰合體「比起新顯卡更喜歡你」；南投基督教醫院粉專用此影片進行健檢宣傳大受好評；牛頓、門得列夫、孟德爾「比起物理化學生物更喜歡你」；劉備、關羽、張飛「比起匡復漢室更喜歡你」，不少網友也笑稱「黃仁勳這就是你想要的AI嗎？」

關鍵字：AiScReam

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