《死亡擱淺 2：冥灘之上》公開發售日　新預告、巡迴音樂會解禁

記者楊智仁／綜合報導

小島秀夫今天登上SXSW的舞台，與特別來賓一起討論Kojima Productions作品《死亡擱淺2：冥灘之上》( DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH ) 最新消息，遊戲會在2025年6月26日上市，席間亦宣布預購3月17日開跑，同場公開小島執導的特別預購宣傳片。

《死亡擱淺》是一款被玩家暱稱「外送模擬器」的作品，是小島秀夫脫離KONAMI單飛成軍小島工作室的第一款作品，在這次續作《死亡擱淺 2：冥灘之上》中，主角山姆將和同伴再次踏上新的旅程，尋找UCA以外的人類聯繫，完成鼓舞人心的使命，拯救人類免於滅絕。山姆將加入民間組織「釣橋（Drawbridge）」的行列，穿越超自然敵人橫行、障礙重重的世界，擴展開若爾網路，並探究縈繞的問題：真的應該建立聯繫嗎？

《死亡擱淺 2：冥灘之上》預購將於3月17日開跑，標準版台幣1,990元、數位豪華版台幣2,290元、典藏版台幣6,760元。今天也宣布將舉辦特別巡迴音樂會系列，為《死亡擱淺》的音樂喝采。本次巡迴由完整編制交響樂團演奏系列遊戲的音樂，2025年11月8日以澳洲的雪梨歌劇院為首場演出，然後到世界各地巡迴。