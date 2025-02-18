《Monster Hunter NOW》第五賽季前瞻　低階素材交換終於來啦！

記者蘇晟彥／台北報導

《Monster Hunter Now》於今（18日）推出第五賽季「劃破春日的劍尾」預告，本次賽季推出正逢《魔物獵人：荒野》上市，除了賽季本身內容外，更宣布第二波聯動「Monster Hunter Wilds 合作活動第 2 彈」將於 28 日正式開跑，先前已經預告過的「纏蛙套裝」、極具特色的「鷺鷹龍騎手」套裝也搶先與媒體分享實機照片；同時製作人麥谷 結衣也接受媒體線上聯訪，針對不少玩家提出希望能有素材交換的需求，官方也預計將在1.5週年活動中開放「交換素材所」，在特定的時間可以進行各種素材交換。

▼第五賽季以「劃破春日的劍尾」作為主標題，主視覺圖相較於以往更加鮮豔。（圖／Niantic提供）



《Monster Hunter Now》第五賽季將於 3 月 6日開始，本次主題以「劃破春日的劍尾」作為主軸，製作人麥谷 結衣表示，「這次的主視覺跟前四季很不同，希望能挑戰這種全新的氛圍，也跟CAPCOM充分討論下，才創造出這個色彩繽紛的內容」，她補充，這個賽季仍然將重點圍繞在「獵人與魔物」，搭配上春天的氣息以及底下的繽紛植被，希望能讓所有獵人都對接下來的更新內容感到興趣。

在賽季開始，將會推出「斬龍」、「青熊獸」，這兩隻魔物最低星數分別為5及2，做出來的裝備技能則為蠻力（武器的會心率減少，但攻擊力會上升）及團體狩獵強化攻擊（進行團體狩獵時，自身的攻擊力會上升），在季度開始時，斬龍出線的屬性會略高一些，也方便玩家能在第一時間將套裝收集完成。

此外，在四、五月也會有亞種、古龍種的新魔物推出，維持一個月一新魔物的步調，但目前屬於保密階段，將會在未來陸續公佈。

．斬龍

武器屬性：火

弱點屬性：水、龍

最低星數：5★

．青熊獸

武器屬性：無

弱點屬性：火、毒、麻痺、睡眠

最低星數：2★

▼左為斬龍套裝、右為青熊獸套裝。





在新增的時裝上，延續本季比較活潑的主題，推出了單寧、法式休閒套裝等，此外，本季也新增類似「我推的魔物」概念，將會以魔物外觀作為設計，首先登場的是「騷鳥套裝」，就像穿得跟魔物一樣進行狩獵，跟實際的魔物套裝將會有不同感覺。

針對《魔物獵人：荒野》即將上市，《Monster Hunter Now》當然也不能錯過，先前就公佈的纏蛙套裝、鷺鷹龍騎士套裝也在這次聯訪中搶先亮相，首先鷺鷹龍套裝以非常獨特、搞笑的外觀登場，在開發的時候團隊就針對不同的形象、概念提案，雖然有想過「是不是有點超過」，但得到CAPCOM同意，就覺得以這個很像布偶裝的造型登場。

此外，在合作活動中也將登場「希望套裝」，將會在補給品的任務中獲得。

最後，其實出了新內容以外，更多玩家想要知道的是關於遊戲平衡的內容，官方也釋出一部分的調整，其中關於素材兌換，預定從3月17日開始舉辦的「MH Now 1.5週年紀念活動」開放使用，屆時將能使用透過討伐魔物或參加活動獲得的交換用素材來交換各種報酬，能兌換的報酬如下

可在交換所交換的報酬例子

．擴大置物箱

．武器精鍊素材

．防具精鍊素材

．龍玉碎片

還有幾個比較主要的武器調整包括

．部分調整內容的介紹

．單手劍：預定向上提升劍的攻擊性能，讓單手劍可以更容易對尾巴等部位進行破壞。此外，「精準突擊連擊」預定追加可以更積極操作的要素，例如在精準時機點擊就能提升攻擊性能等等。

．技能「防禦性能」：過去提升等級後帶來的好處較少一直是個問題，因此本次調整預計修正為等級提升越多，防禦時所承受的傷害會降低更多。

其餘比較微幅的平衡更動將在6日正式公告。