PlayStation Network全球大當機近24小時！　玩家仍登入不了

▲PlayStation Network全球大當機。（圖／翻攝官網）



記者張靖榕／綜合報導

索尼PlayStation Network（PSN）自台灣時間8日早上8時起發生全球性大當機，導致玩家無法正常登入，許多功能全面癱瘓；索尼已表示知悉問題並緊急搶修，但尚未提供確切恢復時間表。將近24小時過去，今（9日）晨仍有許多網友表示，遊戲仍無法正常當入，大家紛紛湧入索尼X平台客服帳號，要求瞭解究竟發生什麼狀況。

根據外媒報導，根據「Downdetector」的追蹤數據，自美東時間7日晚間6時起，大量用戶陸續回報PSN異常。受影響的服務包括，多人遊戲連線、好友列表、 PlayStation Store，以及帳號管理功能。

更有玩家反映，連遊戲都無法啟動，等於是「完全癱瘓」，受影響設備涵蓋PS5、PS4、PS3、PS Vita，以及所有連接至PSN的裝置。

這並非PSN首次發生大規模當機，去年10月也曾發生故障，當時維修時間約8小時。然而，這次當機時間已超過前次紀錄，截至9日上午6時56分，仍有玩家回報無法正常登入，僅部分用戶回報恢復正常，但官方尚未宣布問題完全修復。

索尼至今未說明當機原因，目前外界只能耐心等待進一步消息。