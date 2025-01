按讚就送Switch 2？實況主不信爆料「祭品文」大翻車崩潰

記者楊智仁/綜合報導

上周遊戲圈最重要的消息,那當然是任天堂 Switch 2 公開新機影片,不過其實在影片曝光前,就有爆料者指出,任天堂會在 1 月 16 日發布最新消息,不過顯然實況主 Dyylas 是不相信這些傳聞,他在推特上表示,「如果是真的就送每個按讚的人一台 Switch 2」,而現在後果就有點尷尬了。

▼Switch 2 上周公開新機影片 。(圖/翻攝自任天堂)

任天堂僅宣布會在本財年內發布 Switch 2 相關公告,沒想到 1 月初除了爆出洩漏圖之外,更有消息指稱,新機會在 1 月 16 日公開,實況主 Dyylas 更於推特上發文,「如果是真的就送每個按讚的人一台 Switch 2」,這個祭品文秒吸引超過 39 萬讚,一直到 1 月 16 日凌晨 Dyylas 還笑說「沒有任何公告,我的銀行帳戶安全啦」,結果 Flag 一立完就出事了讓他當場崩潰。

I'll buy everyone who likes this post their very own Switch 2 if true https://t.co/2nS3YrPREH

當天晚間 9 點,任天堂突然於 YouTube 釋出 Switch 2 相關影片,長達 2 分鐘讓大家一睹新機樣貌,而這個消息對 Dyylas 可說晴天霹靂,沒想到祭品文成真,網友們也紛紛湧入喊到,「老哥感謝你的 Switch 2」、「爽啦有免費的新機」。由於這篇文按讚數太多 Dyylas 當然不可能真的送每個人一台 Switch 2,因此最後改成實況抽送 Switch 2 主機、新遊戲,以及價值 1,000 美金點數卡,他還開了一個 1.5 億美元的抖內進度條,如果達標的話就能完成送每個人 Switch 2 主機的承諾。

Now that Switch 2 is announced I have big giveaways to announce including:



• The Switch 2 itself

• All major new Switch 2 titles

• $1000s in eShop Cards



I'll be talking about this extensively tonight and giving someone who comes to stream a free switch game of their choice!