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按讚就送Switch 2？實況主不信爆料「祭品文」大翻車崩潰

記者楊智仁／綜合報導

上周遊戲圈最重要的消息，那當然是任天堂 Switch 2 公開新機影片，不過其實在影片曝光前，就有爆料者指出，任天堂會在 1 月 16 日發布最新消息，不過顯然實況主 Dyylas 是不相信這些傳聞，他在推特上表示，「如果是真的就送每個按讚的人一台 Switch 2」，而現在後果就有點尷尬了。

▼Switch 2 上周公開新機影片 。（圖／翻攝自任天堂）▲▼Switch 2 。（圖／翻攝自任天堂）

任天堂僅宣布會在本財年內發布 Switch 2 相關公告，沒想到 1 月初除了爆出洩漏圖之外，更有消息指稱，新機會在 1 月 16 日公開，實況主 Dyylas 更於推特上發文，「如果是真的就送每個按讚的人一台 Switch 2」，這個祭品文秒吸引超過 39 萬讚，一直到 1 月 16 日凌晨 Dyylas 還笑說「沒有任何公告，我的銀行帳戶安全啦」，結果 Flag 一立完就出事了讓他當場崩潰。

當天晚間 9 點，任天堂突然於 YouTube 釋出 Switch 2 相關影片，長達 2 分鐘讓大家一睹新機樣貌，而這個消息對 Dyylas 可說晴天霹靂，沒想到祭品文成真，網友們也紛紛湧入喊到，「老哥感謝你的 Switch 2」、「爽啦有免費的新機」。由於這篇文按讚數太多 Dyylas 當然不可能真的送每個人一台 Switch 2，因此最後改成實況抽送 Switch 2 主機、新遊戲，以及價值 1,000 美金點數卡，他還開了一個 1.5 億美元的抖內進度條，如果達標的話就能完成送每個人 Switch 2 主機的承諾。

關鍵字：英雄聯盟

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