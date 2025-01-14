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巨大橫濱鋼彈拆除紀錄曝光！頂海風18公尺高空展開危險作業

圖、文／鏡週刊

日本「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」2020 年在橫濱正式開幕，最吸引人的當然就是高達 18 公尺的等比例可動 RX-78 初代鋼彈，如今這台鋼彈展期結束後功成身退，接下來會運往今年大阪・關西世界博覽會再利用，日前 NHK 電視台播出相關新聞，裡面記錄著這台龐大鋼彈的拆除工程。

▼NHK鋼彈拆除工程。（圖／翻攝自@NHK_PR推特）▲▼鋼彈拆除。（圖／翻攝自推特）

位在橫濱市山下碼頭的「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」是近年日本知名觀光景點，1 : 1 打造的鋼彈，高 18 公尺、重 25 噸，手腳 24 處關節都能夠活動，配合著白天與夜晚有不同的演出相當壯觀，原先活動只打算進行到 2022 年，在粉絲的熱情支持下兩度延長展期，但天下沒有不散的筵席，這台巨大鋼彈從去年 4 月展開拆除作業。

▼NHK鋼彈拆除工程。（圖／翻攝自@exadriver推特）▲▼鋼彈拆除。（圖／翻攝自推特）▲▼鋼彈拆除。（圖／翻攝自推特）

要拆除 18 公尺鋼彈並不是簡單的事情，NHK 電視台所釋出新聞中，只見拆除團隊搭乘雲梯車爬上鋼彈肩膀，一步步把零件運下來，就連最難拆的頭部，工作人員也是努力鑽進去於高空展開作業，由於鋼彈工廠位在海邊，拆除時要面對強風，受侵蝕生鏽的螺絲，更重要的是不能傷到零件，鋼彈各個部位垂降到地面時，團隊們終於鬆了一口氣，最後這台展出 3 年多的鋼彈被拆到剩骨架，接下來就是 2025 年世界博覽會再與大家相見。

▲▼鋼彈拆除。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：鋼彈

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