ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

韓網批《魔法少年賈修》賀圖像旭日旗　作者：是日出...不會道歉

記者楊智仁／綜合報導

《魔法少年賈修》是雷句誠所繪漫畫，作品在 2008 年完結仍擁有相當高的人氣，後續《魔法少年賈修2》延續前作劇情正式連載，隨著 2025 年到來，雷句誠也繪製新年圖向大家祝賀，沒想到該圖卻被部分韓國網友批評使用「旭日旗」元素，甚至要求作者道歉。

▼韓網批《魔法少年賈修》賀圖像旭日旗。（圖／翻攝自@raikumakoto推特）▲▼韓網。（圖／翻攝自推特）

部分韓國網友開始攻擊雷句誠社群，甚至發布聲明文要求道歉，「旭日旗為日本帝國主義的象徵，創作自由固然重要，但伴隨自由而來的還有責任，作品將旭日旗作為背景使用可能對社會造成誤解並帶來負面影響，傷害到受害國人民的感情，並加深對歷史的傷痛，我們基於以上理由，強烈要求雷句誠作家道歉。」

對此雷句誠日前給出回應，「對我來說，這幅賀年卡插圖是以日出吉祥寓意為靈感而創作，並無『旭日旗』意圖，因此無法理解這樣的批評。我對此保持沉默，對過於激烈留言進行封鎖，部分原因是這些留言看起來更像是針對雷句誠個人的攻擊，而非單純對旭日旗的意見。」

緊接著雷句誠強調，賀年卡是向讀者傳達喜慶氛圍，並非為了讓韓國人感到不快，「如果真的帶有攻擊意味，我應該會在圖中畫上標準的紅白旭日旗，並附上韓文信息吧。針對這份聲明文的回應，儘管我會在未來更加注意與旭日旗相關的表現，但對於道歉或刪除這幅插圖的要求，我無法接受，這是我的結論。」

關鍵字：魔法少年賈修

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

LCP公開賽季決賽、升降賽資訊　開幕戰中信CFO對決越南MVKE

韓網批《魔法少年賈修》賀圖像旭日旗　作者：是日出...不會道歉

爆哥隔757天再出戰《跑跑卡丁車1》　大馬猴盃小組第一突圍

網問AI寶可夢如何進化？ChatGPT瞎掰新角「布撥班基拉斯」網笑翻

繪師分享同人擺攤心境吸上萬網友共鳴　看似冷靜其實一堆內心戲

《火影忍者》聯名服台灣上市　曉組織黑袍、多功能中忍背心再現

日推特票選2024年度動畫　《敗北女主》逆襲登頂、多部神作入榜

外媒曝2025微軟將讓更多大作登PS5　分析師：他們別無選擇

萬人命名紅到日本！《MyGO!!!!!》聲優想來台看企鵝寶寶

《GTA6》太強...外媒估首年營收就破千億　執行長曝：非凡作品

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《火影忍者》聯名服台灣上市

繪師分享同人擺攤心境吸上萬網友共鳴

怕像《星鳴特攻》暴死？

《GTA6》太強...外媒估首年營收就破千億

So-net還是撐不住了⋯

《MyGO!!!!!》聲優想來台看企鵝寶寶

網問寶可夢如何進化AI直接瞎掰

韓網批《魔法少年賈修》賀圖像旭日旗

爆哥隔757天再出戰《跑跑卡丁車1》

2025台北電玩展陣容搶先看

最新新聞

LCP公開賽季決賽、升降賽資訊

韓網批《魔法少年賈修》賀圖像旭日旗

爆哥隔757天再出戰《跑跑卡丁車1》

網問寶可夢如何進化AI直接瞎掰

繪師分享同人擺攤心境吸上萬網友共鳴

《火影忍者》聯名服台灣上市

推特票選24年度動畫《敗北女主》登頂

外媒曝2025微軟將讓更多大作登PS5

《MyGO!!!!!》聲優想來台看企鵝寶寶

《GTA6》太強...外媒估首年營收就破千億

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366