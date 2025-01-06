韓網批《魔法少年賈修》賀圖像旭日旗　作者：是日出...不會道歉

記者楊智仁／綜合報導
《魔法少年賈修》是雷句誠所繪漫畫，作品在 2008 年完結仍擁有相當高的人氣，後續《魔法少年賈修2》延續前作劇情正式連載，隨著 2025 年到來，雷句誠也繪製新年圖向大家祝賀，沒想到該圖卻被部分韓國網友批評使用「旭日旗」元素，甚至要求作者道歉。
▼韓網批《魔法少年賈修》賀圖像旭日旗。（圖／翻攝自@raikumakoto推特）
部分韓國網友開始攻擊雷句誠社群，甚至發布聲明文要求道歉，「旭日旗為日本帝國主義的象徵，創作自由固然重要，但伴隨自由而來的還有責任，作品將旭日旗作為背景使用可能對社會造成誤解並帶來負面影響，傷害到受害國人民的感情，並加深對歷史的傷痛，我們基於以上理由，強烈要求雷句誠作家道歉。」
對此雷句誠日前給出回應，「對我來說，這幅賀年卡插圖是以日出吉祥寓意為靈感而創作，並無『旭日旗』意圖，因此無法理解這樣的批評。我對此保持沉默，對過於激烈留言進行封鎖，部分原因是這些留言看起來更像是針對雷句誠個人的攻擊，而非單純對旭日旗的意見。」
緊接著雷句誠強調，賀年卡是向讀者傳達喜慶氛圍，並非為了讓韓國人感到不快，「如果真的帶有攻擊意味，我應該會在圖中畫上標準的紅白旭日旗，並附上韓文信息吧。針對這份聲明文的回應，儘管我會在未來更加注意與旭日旗相關的表現，但對於道歉或刪除這幅插圖的要求，我無法接受，這是我的結論。」
さて、こちらの韓国のガッシュファンという方からのポストに対してのお返事をしたいと思います。@stur22 さんという方が、自分が描いた年賀状の背景が旭日旗を表現しているように見えるから、謝罪と絵の削除を求める声明文が来ました。— 雷句誠 (@raikumakoto) January 5, 2025
問題のイラストはこちらです。… https://t.co/2d2DHCtIjc pic.twitter.com/yms3ILDpVm
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