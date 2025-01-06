韓網批《魔法少年賈修》賀圖像旭日旗　作者：是日出...不會道歉

記者楊智仁／綜合報導

《魔法少年賈修》是雷句誠所繪漫畫，作品在 2008 年完結仍擁有相當高的人氣，後續《魔法少年賈修2》延續前作劇情正式連載，隨著 2025 年到來，雷句誠也繪製新年圖向大家祝賀，沒想到該圖卻被部分韓國網友批評使用「旭日旗」元素，甚至要求作者道歉。

▼韓網批《魔法少年賈修》賀圖像旭日旗。（圖／翻攝自@raikumakoto推特）

部分韓國網友開始攻擊雷句誠社群，甚至發布聲明文要求道歉，「旭日旗為日本帝國主義的象徵，創作自由固然重要，但伴隨自由而來的還有責任，作品將旭日旗作為背景使用可能對社會造成誤解並帶來負面影響，傷害到受害國人民的感情，並加深對歷史的傷痛，我們基於以上理由，強烈要求雷句誠作家道歉。」

對此雷句誠日前給出回應，「對我來說，這幅賀年卡插圖是以日出吉祥寓意為靈感而創作，並無『旭日旗』意圖，因此無法理解這樣的批評。我對此保持沉默，對過於激烈留言進行封鎖，部分原因是這些留言看起來更像是針對雷句誠個人的攻擊，而非單純對旭日旗的意見。」

緊接著雷句誠強調，賀年卡是向讀者傳達喜慶氛圍，並非為了讓韓國人感到不快，「如果真的帶有攻擊意味，我應該會在圖中畫上標準的紅白旭日旗，並附上韓文信息吧。針對這份聲明文的回應，儘管我會在未來更加注意與旭日旗相關的表現，但對於道歉或刪除這幅插圖的要求，我無法接受，這是我的結論。」