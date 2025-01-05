日推特票選2024年度動畫　《敗北女主》逆襲登頂、多部神作入榜

記者楊智仁／綜合報導

2024 年每季都有許多優秀作品帶給大家不少驚喜，日本網友也利用推特 ( X ) 票選 2024 年度動畫，夏天最大黑馬《敗北女角太多了》登上第一名寶座，這份排行榜中也都是動漫迷們耳熟能詳的作品，接下來就讓我們一起來看看這份榜單。

▼日推特票選 2024 年度動畫。（圖／翻攝自とあるん推特）

「とあるん」推特上擁有 29.1 萬人追蹤，時常舉辦動畫相關投票，而這次的 2024 年度動畫排行榜，第一名是夏番《敗北女角太多了》，故事與常見校園戀愛喜劇不同，以「敗北女角」 ( 後宮作品戀愛競爭中，爭奪男主失敗的女性角色 ) 為主軸切入，再搭配精良作畫品質、美麗深刻角色描寫、有趣故事橋段大受好評，在巴哈動畫瘋接近 3 萬人評價為完美的 5.0。

第二名是《吹響吧！上低音號》第三季，作為京阿尼最優秀作品之一，《上低音號》描繪將青春汗水揮灑在管樂上的高校生真實生活，講述一個個社團成員們比賽時會遇到包含，戀愛、夥伴衝突、父母意見分歧等青春故事，第三季劇情進入久美子擔任社長三年級生活，然而動畫最後出現了與原作大幅更改情節引發不小討論，也造成第三季評價相當兩極。

緊接著第三名《為美好的世界獻上祝福》第三季，主角團們時隔多年再度為粉絲們送上歡笑、第四名《青春之箱》2024最正向且青春的戀愛物語，描繪羽球新生與籃球王牌學姊邂逅過程、第五名《無職轉生》當時胃痛的父親節至今仍歷歷在目、第六名秋番霸權《膽大黨》、第七名原創少女樂隊《Girls Band Cry》、第八名異世界人氣作《Re:從零開始的異世界生活》第三季、第九名超閃戀愛番《我內心的糟糕念頭》、第十名 Cosplay 題材《2.5 次元的誘惑》，更多詳細排名可以至 とあるん 推特上查詢。