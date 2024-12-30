ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《亂馬1／2》天道茜聲優來台辦簽名會！配音40年聲演無數經典

記者楊智仁／綜合報導

由日本國寶漫畫家高橋留美子原著，破天荒戀愛喜劇《亂馬1/2》，時隔32年後終於再度動畫化，主要角色更沿用原班人馬聲優配音，讓粉絲們狂喜亂舞。新版動畫保留原作中大大小小醍醐味及設定，隨著製作技術提升，畫面及用色呈現更加細緻，播出後受到各界好評，不僅滿足資深粉絲的期待，同時吸引新一代動漫迷加入，共同沉浸在《亂馬1/2》帶來的樂趣。

▼《亂馬1/2》「天道茜」配音的「日高法子」小姐來台。（圖／曼迪提供）▲▼亂馬。（圖／曼迪提供）

為慶祝《亂馬1/2》再度動畫化，曼迪傳播邀請為女主角「天道茜」配音的「日高法子」小姐來台，於台北國際動漫節舉辦首場台灣簽名會。日高法子小姐為日本重量級聲優，身兼演員、主持人及歌手等多重身分，曾聲演《鄰家女孩》淺倉南、《犬夜叉》桔梗、《龍貓》草壁皋月等家喻戶曉的角色，本次非常難得邀請她來台為《亂馬1/2》全新動畫宣傳，簽名會時間為2025/2/9(日)，限額150名參加，日高小姐將為參加者現場親簽，並且簽下粉絲的名字，活動中也將邀請日高法子小姐與現場粉絲分享配音的心路歷程。

簽名會資格組限量150組，將於1/6(一)中午12點於MyAnime Square 線上商店正式開賣，為致敬初代動畫，售價特別設定為與開播年份相同的$1,989，購買者可獲得活動參加資格及限定周邊商品，相關辦法及更多活動資訊將於曼迪粉專及官網陸續公開。

▲▼亂馬。（圖／曼迪提供）

關鍵字：聲優亂馬

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

《戀上換裝娃娃》海夢泳裝坐姿模型　白皙肌膚還原臉紅心跳瞬間

《亂馬1／2》天道茜聲優來台辦簽名會！配音40年聲演無數經典

LCK頒獎典禮取消紅毯選手向空難致哀　Faker榮登年度最佳選手

2025台北電玩展陣容搶先看！未上市新作搶先玩　日韓指標製作人開講

日同人盛會C105首日人潮破15萬...排隊影片看不到盡頭超壯觀

《傳說對決》BMG闆妹戰隊惜敗亞軍　泰國強權BAC快攻戰術血洗4：0勝

《傳說對決》BMG沒有倒！4：0血洗泰國黑馬　晉級AIC冠軍賽搶600萬

極好評恐怖遊戲《8號出口》推真人電影　首預告出爐驚悚還原

《我推的孩子》真人電影票房不佳僅排第七名　專家點關鍵原因　

訓練家快衝「寶可夢風味糖」超商登場：三款包裝、八種角色等收服

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日同人盛會C105首日人潮破10萬

《我推的孩子》真人電影票房不佳

《進擊的巨人》史詩終戰登大銀幕

《傳說對決》BMG闆妹戰隊惜敗亞軍

LCK頒獎典禮Faker榮登年度最佳選手

台北電玩展Indie House平面圖公開

2025台北電玩展陣容搶先看

《戀上換裝娃娃》海夢泳裝坐姿模型推出

《亂馬1／2》天道茜聲優來台辦簽名會

史丹利嗆統神「沒運動家精神」

最新新聞

《戀上換裝娃娃》海夢泳裝坐姿模型推出

《亂馬1／2》天道茜聲優來台辦簽名會

LCK頒獎典禮Faker榮登年度最佳選手

2025台北電玩展陣容搶先看

日同人盛會C105首日人潮破10萬

《傳說對決》BMG闆妹戰隊惜敗亞軍

《傳說對決》BMG4:0血洗泰國黑馬

恐怖遊戲《8號出口》推真人電影　

《我推的孩子》真人電影票房不佳

「寶可夢風味糖」超商登場

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366