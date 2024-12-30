《亂馬1／2》天道茜聲優來台辦簽名會！配音40年聲演無數經典

記者楊智仁／綜合報導

由日本國寶漫畫家高橋留美子原著，破天荒戀愛喜劇《亂馬1/2》，時隔32年後終於再度動畫化，主要角色更沿用原班人馬聲優配音，讓粉絲們狂喜亂舞。新版動畫保留原作中大大小小醍醐味及設定，隨著製作技術提升，畫面及用色呈現更加細緻，播出後受到各界好評，不僅滿足資深粉絲的期待，同時吸引新一代動漫迷加入，共同沉浸在《亂馬1/2》帶來的樂趣。

▼《亂馬1/2》「天道茜」配音的「日高法子」小姐來台。（圖／曼迪提供）

為慶祝《亂馬1/2》再度動畫化，曼迪傳播邀請為女主角「天道茜」配音的「日高法子」小姐來台，於台北國際動漫節舉辦首場台灣簽名會。日高法子小姐為日本重量級聲優，身兼演員、主持人及歌手等多重身分，曾聲演《鄰家女孩》淺倉南、《犬夜叉》桔梗、《龍貓》草壁皋月等家喻戶曉的角色，本次非常難得邀請她來台為《亂馬1/2》全新動畫宣傳，簽名會時間為2025/2/9(日)，限額150名參加，日高小姐將為參加者現場親簽，並且簽下粉絲的名字，活動中也將邀請日高法子小姐與現場粉絲分享配音的心路歷程。

簽名會資格組限量150組，將於1/6(一)中午12點於MyAnime Square 線上商店正式開賣，為致敬初代動畫，售價特別設定為與開播年份相同的$1,989，購買者可獲得活動參加資格及限定周邊商品，相關辦法及更多活動資訊將於曼迪粉專及官網陸續公開。