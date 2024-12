《拳上》統神消風瘦成ØZI⋯嗆蹦闆把你打成狗　喊話親哥曝加賽可能性

記者蘇晟彥/台北報導

《拳上2024》主秀由統神、蹦闆開打,雙方在賽前唇槍舌戰,蹦闆不僅率先改名「統神的狗」,統神也以瘦30公斤變成「電競ØZI」受到關注。對此,20日過磅記者會上未戰先開嗆,而統神在過磅環節歡樂感十足,邊跳邊跑還擺POSE,更飆嗆「我會把他(蹦闆)打成狗」,蹦闆則回嗆,「先把50萬拿出來,不要再做賴皮豬」

▼統神在會後受訪表示明天會把蹦闆打成狗。(圖/記者湯興漢攝)



蹦闆因為看不管統神「賴皮事蹟」,在8月開始與統神隔空開戰,不久後兩人宣布參與2024,儘管事前有傳聞主辦單位曾找過「統神哥哥—國動」作為拳賽主秀的嘉賓,但最後因為「訓練太累」沒有應戰,改贏蹦闆與統神對決。而雙方雖然都不擅長運動,但接受挑戰後都卯足全力,每週訓練4天,統神更是大瘦30公斤,整個胖肚消風變成「電競ØZI」,一張帥臉完全找不到破綻。

對此,20日《拳上》舉辦過磅記者會,在賽前確認選手的量級,主秀戰規則將採用「6回合、每回合3分鐘、回合間休息1分鐘」的職業拳賽規則,體重較重的統神將配戴較高盎司的拳套上場。而過磅結果出來後,統神為99.6公斤蹦闆則為75.4公斤,與記者會時的118.6、77.86相比,統神的體型都有所變化,尤其是統神瘦了20公斤。

▼統神在賽前身材肥胖,還被網友大笑「烏龜頸」。(資料照/記者周宸亘攝)

而在統神在對嗆環節中完全不甩蹦闆,直說「我會把他(蹦闆)打成狗」,蹦闆也嗆說,「50萬準備好」,在會後受訪環節,統神表示003是自己教練,所以也會出席,大兒子晨晨也會到現場看爸爸打拳;蹦闆則是希望小孩不要看到這些比較血腥的東西,會讓老婆在家裡帶小孩,至於國動(統神哥哥)會到現場看賽,記者提問會不會有「世紀大和解」,他則回應「順其自然就好,不會特別做什麼」,而媒體追問是不是有機會跟國動來一場拳賽,他也說,「先減肥再來說啦,現在這樣動都動不了」,對於「哥哥」話題並沒有想要多談。

正式比賽將於21日舉辦,表演嘉賓邀請到韓國饒舌天王Loco、pH-1助陣,在主秀開始前將有6組職業拳手點燃戰火,主秀預計在晚間10點半左右開打,無法到場的觀眾也可以購買線上直播票觀看。



《拳上2024》選手、賽程一覽

○ 林榆鈞 VS 陳和

○ Adrianus Bunga VS 郭鎧齊

○ Tan Quang Dao Tran VS 謝鎧宇

○ Filipus Rangga VS 全王家駿

○ Azizul Isa Putra VS 謝郁安

○ Thanchanok Phanan VS 吳沛儀

○ 亞洲統神 VS 蹦闆