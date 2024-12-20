《拳上》統神消風瘦成ØZI⋯嗆蹦闆把你打成狗　喊話親哥曝加賽可能性

記者蘇晟彥／台北報導

《拳上2024》主秀由統神、蹦闆開打，雙方在賽前唇槍舌戰，蹦闆不僅率先改名「統神的狗」，統神也以瘦30公斤變成「電競ØZI」受到關注。對此，20日過磅記者會上未戰先開嗆，而統神在過磅環節歡樂感十足，邊跳邊跑還擺POSE，更飆嗆「我會把他（蹦闆）打成狗」，蹦闆則回嗆，「先把50萬拿出來，不要再做賴皮豬」

▼統神在會後受訪表示明天會把蹦闆打成狗。（圖／記者湯興漢攝）



蹦闆因為看不管統神「賴皮事蹟」，在8月開始與統神隔空開戰，不久後兩人宣布參與2024，儘管事前有傳聞主辦單位曾找過「統神哥哥—國動」作為拳賽主秀的嘉賓，但最後因為「訓練太累」沒有應戰，改贏蹦闆與統神對決。而雙方雖然都不擅長運動，但接受挑戰後都卯足全力，每週訓練4天，統神更是大瘦30公斤，整個胖肚消風變成「電競ØZI」，一張帥臉完全找不到破綻。

對此，20日《拳上》舉辦過磅記者會，在賽前確認選手的量級，主秀戰規則將採用「6回合、每回合3分鐘、回合間休息1分鐘」的職業拳賽規則，體重較重的統神將配戴較高盎司的拳套上場。而過磅結果出來後，統神為99.6公斤蹦闆則為75.4公斤，與記者會時的118.6、77.86相比，統神的體型都有所變化，尤其是統神瘦了20公斤。

▼統神在賽前身材肥胖，還被網友大笑「烏龜頸」。（資料照／記者周宸亘攝）

而在統神在對嗆環節中完全不甩蹦闆，直說「我會把他（蹦闆）打成狗」，蹦闆也嗆說，「50萬準備好」，在會後受訪環節，統神表示003是自己教練，所以也會出席，大兒子晨晨也會到現場看爸爸打拳；蹦闆則是希望小孩不要看到這些比較血腥的東西，會讓老婆在家裡帶小孩，至於國動（統神哥哥）會到現場看賽，記者提問會不會有「世紀大和解」，他則回應「順其自然就好，不會特別做什麼」，而媒體追問是不是有機會跟國動來一場拳賽，他也說，「先減肥再來說啦，現在這樣動都動不了」，對於「哥哥」話題並沒有想要多談。

正式比賽將於21日舉辦，表演嘉賓邀請到韓國饒舌天王Loco、pH-1助陣，在主秀開始前將有6組職業拳手點燃戰火，主秀預計在晚間10點半左右開打，無法到場的觀眾也可以購買線上直播票觀看。



《拳上2024》選手、賽程一覽

○ 林榆鈞 VS 陳和

○ Adrianus Bunga VS 郭鎧齊

○ Tan Quang Dao Tran VS 謝鎧宇

○ Filipus Rangga VS 全王家駿

○ Azizul Isa Putra VS 謝郁安

○ Thanchanok Phanan VS 吳沛儀

○ 亞洲統神 VS 蹦闆