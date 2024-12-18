ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Chovy回顧世界賽「Faker真的很強」　看奪冠關鍵操作深受啟發

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》出道就被視為天才的中路 Chovy，憑藉著超強打線實力及操作奪下多次 LCK 冠軍，每逢國際賽更是不會缺席，只不過 2024 對 Chovy 來說仍是有些遺憾的一年，MSI 率領 Gen.G 成功捧盃本以為能在世界賽一舉打破外界對他的質疑，不過四強賽最終不敵 T1，傳奇 Faker 屹立不搖 10 年來持續主宰著戰場。日前 Chovy 接受外媒採訪，談到隊伍 2024 年表現、對 Faker 的尊敬以及未來展望。

▼Chovy回顧世界賽並談及未來展望。（圖／翻攝自lolesports）▲▼Chovy。（圖／翻攝自lolesports）

作為 2024 世界賽奪冠熱門之一，Gen.G 最終沒能踏上決賽舞台，Chovy 表示，「其實從 LCK 夏季總決賽開始，我就感到非常遺憾，本有機會贏下比賽，卻沒能把握住這個機會；世界賽輸了則是因為我們沒有為奪冠創造足夠的理由，所以未能達成目標，但失敗的痛苦早已過去，總結來說是我們實力不足。」

「你說你是未來的領導者...證明給我看吧！」Faker 四強這句話至今仍讓粉絲們印象深刻，最終引領 S14 仍是那個男人，傳奇締造史無前例的五冠神話，Chovy 也深受啟發，「看著 Faker 表現，我覺得真的太厲害了，他展示如何從劣勢中逆轉並奪冠，特別是用賽勒斯單殺希格斯的那一刻，我心想『如果能贏下這場比賽，一切會從這裡開始』，結果他們真的贏了，這讓我思考很多。」

面對 2025 賽季，Gen.G 保留「Kiin-Canyon-Chovy」強大上中野組合，並迎回 Ruler 再次組建一支超級戰隊，Chovy 與 Ruler 還簽下三年合約，引發外界討論，Chovy 表示，「多年合約最近已成為趨勢，此外，Gen.G 是唯一讓我感到信任且支持我的隊伍，這讓選擇變得更容易。」對新賽季目標 Chovy 充滿期待，「我當然希望取得好成績，個人目標是展現更好技術水平，除了注重身體管理，我花很多時間與自己對話，慢慢地變成自己理想中的那種人，也感謝一路支持我的粉絲。」

關鍵字：英雄聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

Chovy回顧世界賽「Faker真的很強」　看奪冠關鍵操作深受啟發

統神、蹦闆《拳上》將對決　主辦人：兩人認真到幾近瘋狂

《派對咖孔明》推出真人電影！司馬懿後裔登場...上映日期曝

Logitech G首款類比磁軸電競鍵盤登場　超清脆敲擊手感、反饋

網推特選2024年度動畫歌：第二名天團鬍子男新曲、《我推》OP登頂

蘋果App Store 2024下載冠軍出爐　「爆紅社群平台」擠下地震預報

《寶可夢》旅行周邊開賣　連帽頸枕秒變皮卡丘、呆呆獸旅行袋超萌

Faker揭心中英雄排行！大魔王雷茲真愛秒放S、不太愛疊層角色

阿呆當主角！《蠟筆小新》最新電影明年上映、舞台將來到印度

新人如何改寫漫畫未來　《週刊少年》揭養成秘辛：10-20歲首站關鍵

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

統神蹦闆將決戰　兩人認真到瘋狂

網推特選2024年度動畫歌：鬍子男新曲第二

《派對咖孔明》推出真人電影

不畏10度低溫千人湧《新楓之谷》楓潮派對

《吉卜力》展登台倒數...走進龍貓公車

Faker揭心中英雄排行...雷茲排S

逝去認「奪冠沒靠維克特」

《寶可夢》旅行周邊開賣

Chovy回顧世界賽「Faker真的很強」

《蠟筆小新》最新電影明年上映

最新新聞

Chovy回顧世界賽「Faker真的很強」

統神蹦闆將決戰　兩人認真到瘋狂

《派對咖孔明》推出真人電影

Logitech G首款類比磁軸電競鍵盤

網推特選2024年度動畫歌：鬍子男新曲第二

App Store 2024下載冠軍出爐

《寶可夢》旅行周邊開賣

Faker揭心中英雄排行...雷茲排S

《蠟筆小新》最新電影明年上映

《週刊少年》揭新人養成秘辛

熱門快報

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366