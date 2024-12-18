Chovy回顧世界賽「Faker真的很強」　看奪冠關鍵操作深受啟發

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》出道就被視為天才的中路 Chovy，憑藉著超強打線實力及操作奪下多次 LCK 冠軍，每逢國際賽更是不會缺席，只不過 2024 對 Chovy 來說仍是有些遺憾的一年，MSI 率領 Gen.G 成功捧盃本以為能在世界賽一舉打破外界對他的質疑，不過四強賽最終不敵 T1，傳奇 Faker 屹立不搖 10 年來持續主宰著戰場。日前 Chovy 接受外媒採訪，談到隊伍 2024 年表現、對 Faker 的尊敬以及未來展望。

▼Chovy回顧世界賽並談及未來展望。（圖／翻攝自lolesports）

作為 2024 世界賽奪冠熱門之一，Gen.G 最終沒能踏上決賽舞台，Chovy 表示，「其實從 LCK 夏季總決賽開始，我就感到非常遺憾，本有機會贏下比賽，卻沒能把握住這個機會；世界賽輸了則是因為我們沒有為奪冠創造足夠的理由，所以未能達成目標，但失敗的痛苦早已過去，總結來說是我們實力不足。」

「你說你是未來的領導者...證明給我看吧！」Faker 四強這句話至今仍讓粉絲們印象深刻，最終引領 S14 仍是那個男人，傳奇締造史無前例的五冠神話，Chovy 也深受啟發，「看著 Faker 表現，我覺得真的太厲害了，他展示如何從劣勢中逆轉並奪冠，特別是用賽勒斯單殺希格斯的那一刻，我心想『如果能贏下這場比賽，一切會從這裡開始』，結果他們真的贏了，這讓我思考很多。」

面對 2025 賽季，Gen.G 保留「Kiin-Canyon-Chovy」強大上中野組合，並迎回 Ruler 再次組建一支超級戰隊，Chovy 與 Ruler 還簽下三年合約，引發外界討論，Chovy 表示，「多年合約最近已成為趨勢，此外，Gen.G 是唯一讓我感到信任且支持我的隊伍，這讓選擇變得更容易。」對新賽季目標 Chovy 充滿期待，「我當然希望取得好成績，個人目標是展現更好技術水平，除了注重身體管理，我花很多時間與自己對話，慢慢地變成自己理想中的那種人，也感謝一路支持我的粉絲。」