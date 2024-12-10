《航海王》佛朗基聲優換人...配音20年矢尾嘆：難過但得下船了

記者楊智仁／綜合報導

《航海王 One Piece》中飾演草帽一夥船工「佛朗基」的聲優矢尾一樹（65歲）日前正式宣布卸下角色，告別他長達近 20 年的佛朗基配音工作。官方除了感謝矢尾一樹付出外，12 月 22 日舉行「Jump Festa 2025」活動上將公佈接任聲優，並舉行矢尾的告別儀式。

▼《航海王》佛朗基聲優更換。（圖／翻攝自@yaochan_defu推特）

矢尾本人同一天於推特發表了感言，他寫道，「悲傷的告別終於到來。與我共度近四分之一世紀人生的夥伴，即將分別…，就像靈魂出竅一樣，我與自己心中理想的佛朗基之間出現隔閡，因此我決定暫時離開千陽號。感到悔恨與悲傷，真的非常抱歉，不過，我們準備了一位『超厲害』的接班人，請期待 22 日的 Jump Festa。」

矢尾自 2005 年動畫版中佛朗基初登場以來，陪伴角色走過了近 20 年。這項突然的卸任宣布令眾多粉絲感到震驚，不少人透過社群媒體表達對矢尾的感謝與不捨，「您演活了如同從漫畫中走出來的佛朗基，真的非常感謝您，也辛苦了」、「絕對是光榮退場，感謝您為我們呈現的佛朗基。」

【フランキー役 交代のお知らせ】



現在、TVアニメ『ONE PIECE』にて、フランキー役で出演していただいている矢尾一樹さんが、麦わらの一味を卒業する運びとなりました。



長きにわたって話し合いを重ねた結果、このたびの決定となりました。… — ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff) December 8, 2024

今年 9 月，矢尾在手機遊戲《機動戰士鋼彈 U.C. ENGAGE》長期擔任的角色「傑特·亞希達」也宣布由其他聲優代替，這次卸任佛朗基的具體原因並未公開，但其實矢尾近年身體狀況不佳，而且更換聲優在長壽動畫中也並不罕見，許多作品如《哆啦A夢》、《櫻桃小丸子》、《蠟筆小新》都因年齡或其他原因更換過聲優。儘管如此，矢尾並未宣布聲優引退，他對配音的熱情，以及陪伴經典角色成長的精神，必將在未來的舞台上繼續延續下去。